Черчесов: «Недавно меня спросили про игру «Зенит» – «Спартак». Я ответил, что смотрел «Елимай»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как планирует смотреть матчи местного чемпионата.

– Как часто планируете посещать матчи местного чемпионата?

– Надо сказать, что здесь немного сложнее, чем было в сборной России. В Москве столько команд, что редко надо было куда‑то ехать. В туре несколько игр в столице, можно тех или этих спокойно посмотреть.

Здесь у «Астаны» стадион ремонтируется, а так бы тоже было комфортнее. Теперь приходится летать. Вот сейчас с помощниками определимся, как это организационно сделать, и тогда будет легче. И телевидение никто не отменял.

Недавно меня спросили про игру «Зенит» – «Спартак». Я ответил, что смотрел «Елимай», а для этого матча у меня времени не было. Есть интернет, я занимаюсь своими просмотрами, тем более непосредственно перед играми.