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    • Черчесов: «Недавно меня спросили про игру «Зенит» – «Спартак». Я ответил, что смотрел «Елимай»

    Черчесов: «Недавно меня спросили про игру «Зенит» – «Спартак». Я ответил, что смотрел «Елимай»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как планирует смотреть матчи местного чемпионата.

    – Как часто планируете посещать матчи местного чемпионата?

    – Надо сказать, что здесь немного сложнее, чем было в сборной России. В Москве столько команд, что редко надо было куда‑то ехать. В туре несколько игр в столице, можно тех или этих спокойно посмотреть.

    Здесь у «Астаны» стадион ремонтируется, а так бы тоже было комфортнее. Теперь приходится летать. Вот сейчас с помощниками определимся, как это организационно сделать, и тогда будет легче. И телевидение никто не отменял.

    Недавно меня спросили про игру «Зенит»«Спартак». Я ответил, что смотрел «Елимай», а для этого матча у меня времени не было. Есть интернет, я занимаюсь своими просмотрами, тем более непосредственно перед играми.

    • 6 и 9 сентября команда сыграла в Лиге наций с Норвегией и Словенией соответственно.
    • В первом матче была ничья 0:0, во втором – поражение 0:3.
    • Эти встречи стали дебютными для Черчесова во главе казахстанской сборной.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 10:01
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