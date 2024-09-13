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    • «Матч ТВ» купил эксклюзивные права на показ чемпионата Турции

    «Матч ТВ» купил эксклюзивные права на показ чемпионата Турции

    Телеканал «Матч ТВ» будет показывать игры турецкой Суперлиги.

    Приобретены эксклюзивные права на трансляции турнира в течение трех сезонов.

    «Турецкая Суперлига – это, наверное, самый эмоциональный и зажигательный чемпионат по футболу в Европе, матчи которого всегда интересно смотреть из-за страсти, с которой играют футболисты и атмосферы на стадионах.

    К тому же в этом году в Турции собралось много суперзвезд, начиная от Виктора Осимхена, перебравшегося из «Наполи» в «Галатасарай», Мауро Икарди или Чиро Иммобиле и заканчивая хорошо знакомыми нам по играм в РПЛ Бахтиером Зайнутдиновым и Себастьяном Шиманьски.

    В России любят турецкий футбол, мы в этом убедились еще раз, когда в прошлом году «Фенербахче» приехал на организованный нами предсезонный турнир в Санкт-Петербурге.

    Поэтому мы рады, что сможем показывать лучшие игры Суперлиги на наших каналах и увеличим наш пакет футбольных чемпионатов на тематических каналах», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2024 16:16
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1726234635
    Турецкий футбол более динамичный, интересный, особенно дерби Галатасарай - Фенербахче, и Бешикташ тоже.
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    Номэд
    1726234661
    В России любят турецкий футбол, мы в этом убедились еще раз, когда в прошлом году «Фенербахче» приехал на организованный нами предсезонный турнир в Санкт-Петербурге. То есть питорские пришли за фенер поболеть, а вшивый бзденит им в хер не впёрся? Вот это гыгыгы.
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    The only one
    1726239449
    они наших кидают, а мы им бабки за показы башляем. Красота!
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    subbotaspartak
    1726242240
    Так на КХЛ время не останется
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