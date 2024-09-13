«Матч ТВ» купил эксклюзивные права на показ чемпионата Турции

Телеканал «Матч ТВ» будет показывать игры турецкой Суперлиги.

Приобретены эксклюзивные права на трансляции турнира в течение трех сезонов.

«Турецкая Суперлига – это, наверное, самый эмоциональный и зажигательный чемпионат по футболу в Европе, матчи которого всегда интересно смотреть из-за страсти, с которой играют футболисты и атмосферы на стадионах.

К тому же в этом году в Турции собралось много суперзвезд, начиная от Виктора Осимхена, перебравшегося из «Наполи» в «Галатасарай», Мауро Икарди или Чиро Иммобиле и заканчивая хорошо знакомыми нам по играм в РПЛ Бахтиером Зайнутдиновым и Себастьяном Шиманьски.

В России любят турецкий футбол, мы в этом убедились еще раз, когда в прошлом году «Фенербахче» приехал на организованный нами предсезонный турнир в Санкт-Петербурге.

Поэтому мы рады, что сможем показывать лучшие игры Суперлиги на наших каналах и увеличим наш пакет футбольных чемпионатов на тематических каналах», – заявил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.