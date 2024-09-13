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    • «Родина-2» – «Муром»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

    «Родина-2» – «Муром»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 14 сентября

    Матч 9-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Труд», где лидер турнира «Родина-2» примет «Муром», который находится на 3-й позиции. «Родина-2» уверенно лидирует в турнире, не проигрывая уже 8 матчей подряд. «Муром» также демонстрирует неплохие результаты, но последние игры выявили проблемы в обороне. Ожидается напряженная встреча двух команд, претендующих на высокие позиции.

    Анализ команды «Родина-2»

    Под руководством Александра Лактионова «Родина-2» показывает превосходные результаты, занимая 1-е место в турнире с 18 очками после 8 туров. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+9) и стабильно забивает в каждом из последних 9 матчей. Лучший бомбардир – M. Burlakov, забивший 5 мячей в 5 играх. «Родина-2» также отличается сильной обороной, пропустив лишь 3 гола за последние 5 матчей.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.80 гола за игру

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

    • Не проигрывает в 8 последних матчах

    Анализ команды «Муром»

    Под руководством Александра Кульчия «Муром» демонстрирует высокую результативность, забив 8 голов в последних 5 играх, но оборона команды испытывает трудности – они пропустили столько же голов за этот период. Лучший бомбардир – Артем Котик, забивший 4 мяча в 7 матчах. «Муром» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на выезде, что говорит о крепости команды в гостевых матчах.

    Последние 5 матчей:

    • «Муром» 2:2 «Химик» (Кубок России)

    • «Химик» 2:2 «Муром»

    • «Торпедо Владимир» 2:2 «Муром» (Кубок России)

    • «Муром» 0:1 «Торпедо Миасс»

    • «Волга Ульяновск» 2:1 «Муром»

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру

    • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

    • Пропускает в 5 последних матчах

    Тактический разбор

    «Родина-2» обладает сильной атакующей линией и надежной обороной, что позволяет им доминировать в матчах. Они играют агрессивно в нападении, часто используя фланги для создания голевых моментов. В обороне команда действует организованно, что подтверждается низким количеством пропущенных голов – всего 0.60 за игру.

    «Муром», с другой стороны, демонстрирует высокий атакующий потенциал, но уязвим в обороне, пропуская 1.60 гола за матч. В их стратегии виден акцент на атаку, однако защита часто не справляется с контратаками соперников, что особенно заметно в последних матчах.

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что команды способны создавать результативные матчи. В последнем матче победу одержал «Муром», но в апрельской встрече «Родина-2» разгромила соперника со счетом 5:2.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Родины-2»: 1.80

    • Ничья: 3.40

    • Победа «Мурома»: 4.00

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Родины-2» (1.80). Стабильные результаты и сильная оборона делают эту ставку надежной.

    • Умеренная ставка: Обе забьют (1.95). Ожидается, что обе команды будут активны в атаке, учитывая их недавние встречи и атакующий потенциал.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Родины-2» (8.50). Сильная атака «Родины-2» и уязвимая оборона «Мурома» позволяют предположить победу с минимальным отрывом.

    Рекомендация: Победа «Родины-2» за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 14:17
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