Матч 9-го тура Второй лиги России пройдет на стадионе «Труд», где лидер турнира «Родина-2» примет «Муром», который находится на 3-й позиции. «Родина-2» уверенно лидирует в турнире, не проигрывая уже 8 матчей подряд. «Муром» также демонстрирует неплохие результаты, но последние игры выявили проблемы в обороне. Ожидается напряженная встреча двух команд, претендующих на высокие позиции.
Анализ команды «Родина-2»
Под руководством Александра Лактионова «Родина-2» показывает превосходные результаты, занимая 1-е место в турнире с 18 очками после 8 туров. Команда обладает лучшей разницей мячей в турнире (+9) и стабильно забивает в каждом из последних 9 матчей. Лучший бомбардир – M. Burlakov, забивший 5 мячей в 5 играх. «Родина-2» также отличается сильной обороной, пропустив лишь 3 гола за последние 5 матчей.
Последние 5 матчей:
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«Родина-2» 2:0 «Волга Ульяновск»
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«Металлург Липецк» 1:2 «Родина-2»
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«Родина-2» 1:1 «Машук-КМВ»
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«Динамо Брянск» 1:1 «Родина-2»
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«Родина-2» 3:0 «Краснодар-2»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру
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Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
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Не проигрывает в 8 последних матчах
Анализ команды «Муром»
Под руководством Александра Кульчия «Муром» демонстрирует высокую результативность, забив 8 голов в последних 5 играх, но оборона команды испытывает трудности – они пропустили столько же голов за этот период. Лучший бомбардир – Артем Котик, забивший 4 мяча в 7 матчах. «Муром» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей на выезде, что говорит о крепости команды в гостевых матчах.
Последние 5 матчей:
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«Муром» 2:2 «Химик» (Кубок России)
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«Химик» 2:2 «Муром»
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«Торпедо Владимир» 2:2 «Муром» (Кубок России)
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«Муром» 0:1 «Торпедо Миасс»
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«Волга Ульяновск» 2:1 «Муром»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.60 гола за игру
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Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
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Пропускает в 5 последних матчах
Тактический разбор
«Родина-2» обладает сильной атакующей линией и надежной обороной, что позволяет им доминировать в матчах. Они играют агрессивно в нападении, часто используя фланги для создания голевых моментов. В обороне команда действует организованно, что подтверждается низким количеством пропущенных голов – всего 0.60 за игру.
«Муром», с другой стороны, демонстрирует высокий атакующий потенциал, но уязвим в обороне, пропуская 1.60 гола за матч. В их стратегии виден акцент на атаку, однако защита часто не справляется с контратаками соперников, что особенно заметно в последних матчах.
Личные встречи
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26.05.2024 – «Муром» 1:0 «Родина-2»
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14.04.2024 – «Родина-2» 5:2 «Муром»
История личных встреч показывает, что команды способны создавать результативные матчи. В последнем матче победу одержал «Муром», но в апрельской встрече «Родина-2» разгромила соперника со счетом 5:2.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Родины-2»: 1.80
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Ничья: 3.40
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Победа «Мурома»: 4.00
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Родины-2» (1.80). Стабильные результаты и сильная оборона делают эту ставку надежной.
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Умеренная ставка: Обе забьют (1.95). Ожидается, что обе команды будут активны в атаке, учитывая их недавние встречи и атакующий потенциал.
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Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Родины-2» (8.50). Сильная атака «Родины-2» и уязвимая оборона «Мурома» позволяют предположить победу с минимальным отрывом.
Рекомендация: Победа «Родины-2» за коэффициент 1.80.