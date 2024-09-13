Матч между «Миланом» и «Венецией» в 4-м туре Серии А выглядит как отличная возможность для хозяев улучшить свои позиции в таблице. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца», и «Милан» наверняка будет стремиться к победе, чтобы прервать свою безвыигрышную серию. «Венеция» в свою очередь также нуждается в очках, однако еe текущая форма оставляет желать лучшего.

«Милан»

Под руководством Паулу Фонсеки «Милан» столкнулся с трудностями на старте сезона. После трех туров команда набрала всего 2 очка и находится на 14 месте в турнирной таблице. В последних пяти играх «Милан» забил 10 голов, однако пропустил 9, что указывает на нестабильную игру в обороне. Команда пока не может похвастаться победами в последних матчах, но с атакующей мощью и потенциалом она способна прервать эту серию.

Последние матчи:

«Венеция»

Команда Эусебио Ди Франческо находится в тяжелом положении, набрав лишь одно очко в трех турах и занимая 19-е место в таблице. «Венеция» не выигрывает в последних четырех матчах и демонстрирует слабую результативность в атаке – всего 4 гола за 5 последних игр. Оборона команды также не справляется со своими задачами – пропущено 8 голов.

Последние матчи:

Личные встречи:

Италия. Серия А, 21-й тур: «Венеция» 0:3 «Милан» (09.01.2022)

Италия. Серия А, 5-й тур: «Милан» 2:0 «Венеция» (22.09.2021)

Анализ личных встреч:«Милан» уверенно доминировал в последних встречах с «Венецией», выиграв обе последние игры с общим счетом 5:0. Этот фактор может вселить уверенность в хозяев накануне матча.

Прогноз и рекомендации для ставок

«Милан» выглядит фаворитом в этом противостоянии, учитывая текущие проблемы «Венеции» и их предыдущие очные встречи. Ожидается, что хозяева будут активно атаковать и постараются не допустить ошибки в обороне, которая была заметной проблемой в предыдущих играх.

Рекомендованные ставки:

Победа «Милана» – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Милана» за коэффициент 1.60.