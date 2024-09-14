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  • «Милан» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Милан» – «Венеция»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 20:30
Милан
14.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
4 : 0
Завершен
Венеция
2' Т. Эрнандес 16' Ю. Фофана 25' К. Пулишич (П) 29' Т. Абрахам (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
21
Джей Идзес
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Милан
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
18
Кевин Дзероли
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
8
Магнус Андерсен
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Антонио Раймондо
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
31
Павлович
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
11
Пулишич
18
Абрахам
3-2-3-1-1
66
Йоронен
21
Идзес
3
Шингтьен
30
Свобода
7
Дзампано
27
Кандела
32
Дункан
41
Кавилья
6
Бусио
11
Ористанио
20
Похьянпало
24
Фофана
18
Дзероли
18
Дзероли
24
Фофана
18
Абрахам
80
Муса
80
Муса
18
Абрахам
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
14
Рейндерс
19
Окафор
19
Окафор
14
Рейндерс
27
Леау
21
Мората
21
Мората
27
Леау
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
32
Дункан
77
Думбия
77
Думбия
32
Дункан
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
7
Дзампано
29
Карбони
29
Карбони
7
Дзампано
20
Похьянпало
9
Раймондо
9
Раймондо
20
Похьянпало
Остались в запасе
Милан
Венеция
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
20
Ричи Саградо
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
20
Ричи Саградо
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Венеция
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
573
337
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Венеции», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Венеция»

Милан-Венеция смотреть онлайн 14 сентября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Венеция Милан
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