14.09.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-2-1
16
Меньян
19
Эрнандес
46
Габбиа
31
Павлович
22
Эмерсон
24
Фофана
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
27
Леау
11
Пулишич
18
Абрахам
3-2-3-1-1
66
Йоронен
21
Идзес
3
Шингтьен
30
Свобода
7
Дзампано
27
Кандела
32
Дункан
41
Кавилья
6
Бусио
11
Ористанио
20
Похьянпало
24
Фофана
18
Дзероли
18
Дзероли
24
Фофана
18
Абрахам
80
Муса
80
Муса
18
Абрахам
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
14
Рейндерс
19
Окафор
19
Окафор
14
Рейндерс
27
Леау
21
Мората
21
Мората
27
Леау
6
Бусио
8
Андерсен
8
Андерсен
6
Бусио
32
Дункан
77
Думбия
77
Думбия
32
Дункан
11
Ористанио
10
Йебоа
10
Йебоа
11
Ористанио
7
Дзампано
29
Карбони
29
Карбони
7
Дзампано
20
Похьянпало
9
Раймондо
9
Раймондо
20
Похьянпало
Остались в запасе
Милан
Венеция
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
20
Ричи Саградо
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
96
Лоренцо Торриани
ВР
22
Ноа Равейр
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
20
Ричи Саградо
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Милан - Венеция
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
12
12
Офсайды
0
2
Количество передач
573
337
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
0
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
2.16
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Венеции», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Венеция»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»