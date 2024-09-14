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    • Серия А. «Милан» разгромил «Венецию» (4:0) перед матчем с «Ливерпулем»

    Серия А. «Милан» разгромил «Венецию» (4:0) перед матчем с «Ливерпулем»

    «Милан» в 4-м туре Серии А победил дома «Венецию». Четыре гола забиты в промежуток со второй по 29-ю минуту.

    У Кристиана Пулишича 1+1.

    «Венеция» была в меньшинстве с 73-й минуты после удаления Ханса Кавильи.

    Миланцы поднялись на восьмое место – это их первая победа в чемпионате при главном тренере Паулу Фонсеке. «Венеция» идет последней с одним очком.

    Впереди у «Милана» домашний матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Италия. Серия А. 4-й тур

    Милан – Венеция – 4:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 2; 2:0 – Фофана, 16; 3:0 – Пулишич, 25 (с пенальти); 4:0 – Абрахам, 29 (с пенальти).

    Удаления: нет – Кавилья, 73 (вторая ж.к.).

    Календарь Серии A

    Турнирная таблица Серии A

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 23:43
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