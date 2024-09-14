Серия А. «Милан» разгромил «Венецию» (4:0) перед матчем с «Ливерпулем»

«Милан» в 4-м туре Серии А победил дома «Венецию». Четыре гола забиты в промежуток со второй по 29-ю минуту.
У Кристиана Пулишича 1+1.
«Венеция» была в меньшинстве с 73-й минуты после удаления Ханса Кавильи.
Миланцы поднялись на восьмое место – это их первая победа в чемпионате при главном тренере Паулу Фонсеке. «Венеция» идет последней с одним очком.
Впереди у «Милана» домашний матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Италия. Серия А. 4-й тур
Голы: 1:0 – Эрнандес, 2; 2:0 – Фофана, 16; 3:0 – Пулишич, 25 (с пенальти); 4:0 – Абрахам, 29 (с пенальти).
Удаления: нет – Кавилья, 73 (вторая ж.к.).