Матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» в рамках 4-го тура Премьер-лиги обещает быть захватывающим противостоянием. «Вилла Парк» станет ареной, где «Астон Вилла» постарается укрепить свои позиции в таблице, а «Эвертон» будет искать способ прервать серию неудач.

«Астон Вилла»

Под руководством Унаи Эмери «Астон Вилла» демонстрирует уверенные выступления. Команда набрала 6 очков в первых трeх турах и находится в первой половине таблицы. Команда стабильно поддерживает атакующий потенциал, выиграв три из последних пяти матчей и забив 7 мячей за этот период. Тем не менее, проблемы в защите остаются – команда пропускает в среднем 1.8 гола за игру, что делает еe игры результативными.

Последние матчи:

«Эвертон»

Под руководством Шона Дайча «Эвертон» переживает крайне сложный период. За три тура команда не смогла набрать очки и пропустила 11 голов в последних пяти матчах. В атаке «Эвертон» также не впечатляет, хотя и забивает в среднем 1.2 гола за игру. На фоне слабой обороны, «Эвертону» будет сложно справиться с нападением «Астон Виллы», особенно в гостевом матче.

Последние матчи:

Статистика

«Астон Вилла» выиграла 3 из 5 последних матчей, демонстрируя хороший баланс между атакой и защитой.

«Эвертон» проиграл 3 из 5 последних встреч, пропустив 11 голов за этот период.

В последних 5 играх «Астон Вилла» забивает в среднем 1.4 гола за игру, тогда как «Эвертон» – 1.2 гола.

Последние личные встречи команд завершались победами «Астон Виллы», что также подтверждает преимущество хозяев.

Прогноз и рекомендации для ставок

Учитывая текущую форму команд, превосходство «Астон Виллы» в атаке и слабую оборону «Эвертона», ожидается доминирование хозяев на поле. Матч, вероятнее всего, завершится победой «Астон Виллы», которая выглядит значительно сильнее на фоне проблем гостей.

Рекомендованные ставки:

Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75.

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85 (обе команды имеют проблемы в обороне, что может привести к большому количеству голов).

Обе забьют – Да – коэффициент 1.90 (учитывая, что обе команды регулярно забивают, есть вероятность голов с обеих сторон).

Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.75.