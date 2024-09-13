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    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Эвертон» 14 сентября 2024

    Матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» в рамках 4-го тура Премьер-лиги обещает быть захватывающим противостоянием. «Вилла Парк» станет ареной, где «Астон Вилла» постарается укрепить свои позиции в таблице, а «Эвертон» будет искать способ прервать серию неудач.

    «Астон Вилла»

    Под руководством Унаи Эмери «Астон Вилла» демонстрирует уверенные выступления. Команда набрала 6 очков в первых трeх турах и находится в первой половине таблицы. Команда стабильно поддерживает атакующий потенциал, выиграв три из последних пяти матчей и забив 7 мячей за этот период. Тем не менее, проблемы в защите остаются – команда пропускает в среднем 1.8 гола за игру, что делает еe игры результативными.

    Последние матчи:

    «Эвертон»

    Под руководством Шона Дайча «Эвертон» переживает крайне сложный период. За три тура команда не смогла набрать очки и пропустила 11 голов в последних пяти матчах. В атаке «Эвертон» также не впечатляет, хотя и забивает в среднем 1.2 гола за игру. На фоне слабой обороны, «Эвертону» будет сложно справиться с нападением «Астон Виллы», особенно в гостевом матче.

    Последние матчи:

    Статистика

    • «Астон Вилла» выиграла 3 из 5 последних матчей, демонстрируя хороший баланс между атакой и защитой.
    • «Эвертон» проиграл 3 из 5 последних встреч, пропустив 11 голов за этот период.
    • В последних 5 играх «Астон Вилла» забивает в среднем 1.4 гола за игру, тогда как «Эвертон» – 1.2 гола.
    • Последние личные встречи команд завершались победами «Астон Виллы», что также подтверждает преимущество хозяев.

    Прогноз и рекомендации для ставок

    Учитывая текущую форму команд, превосходство «Астон Виллы» в атаке и слабую оборону «Эвертона», ожидается доминирование хозяев на поле. Матч, вероятнее всего, завершится победой «Астон Виллы», которая выглядит значительно сильнее на фоне проблем гостей.

    Рекомендованные ставки:

    • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75.
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85 (обе команды имеют проблемы в обороне, что может привести к большому количеству голов).
    • Обе забьют – Да – коэффициент 1.90 (учитывая, что обе команды регулярно забивают, есть вероятность голов с обеих сторон).

    Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.09.2024 10:59
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