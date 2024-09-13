Матч 4-го тура Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Брентфордом» обещает стать интересным противостоянием. «Манчестер Сити» уверенно идет в чемпионате, набрав 9 очков за 3 тура, в то время как «Брентфорд» занимает 6-ю строчку и набрал 6 очков. На «Этихаде» хозяева всегда играют уверенно, и этот матч не должен стать исключением.

«Манчестер Сити»

Форма: Команда занимает 1-е место с 9 очками. В последних 5 матчах «Сити» выиграл все игры, забив 14 голов и пропустив 5.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Ключевые моменты:

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

В среднем забивает 2.8 гола за игру.

Пропускает в среднем 1 гол за матч.

«Брентфорд»

Форма: Команда идет на 6-й строчке с 6 очками. «Брентфорд» выиграл 2 из 3 последних матчей, забив 10 голов и пропустив 8.

Главный тренер: Томас Франк.

Ключевые моменты:

Проиграл в 1 из 5 последних матчах.

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру.

В среднем забивает 2 гола за матч.

Личные встречи:

В последних 6 матчах между этими командами «Манчестер Сити» одержал 4 победы, однако «Брентфорд» также имеет 2 победы, включая неожиданную победу 2:1 на выезде в ноябре 2022 года.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.30

«Сити» играет уверенно на своем поле, а их атака в отличной форме.

Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.50

Оба клуба играют результативно, а матчи между ними часто завершаются с большим количеством голов.

Обе команды забьют – да – коэффициент 1.85

Учитывая атакующие возможности обеих команд и неидеальную оборону «Сити», вероятно, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.30.