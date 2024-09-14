14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
25
Аканджи
6
Стоунз
82
Льюис
20
Гюндоган
8
Ковачич
10
Грилиш
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
82
Льюис
24
Гвардиол
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
8
Ковачич
16
Родри
16
Родри
8
Ковачич
22
Савиньо
27
Нуньес
27
Нуньес
22
Савиньо
10
Грилиш
20
Силва
20
Силва
10
Грилиш
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
27
Янельт
14
Карвалью
14
Карвалью
27
Янельт
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
3
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
9
3
Офсайды
1
1
Количество передач
538
460
Сейвы
5
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брентфорда», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»