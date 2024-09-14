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  • «Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Манчестер Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 15:50
Манчестер Сити
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
19' Э. Холанд 32' Э. Холанд
1' Й. Висса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
9
Йоанн Висса
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
23
Кристиан Нергор
(К) ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
6
Егор Ярмолюк
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
25
Аканджи
6
Стоунз
82
Льюис
20
Гюндоган
8
Ковачич
10
Грилиш
11
Де Брюйне
22
Савиньо
9
Холанд
4-1-1-3-1
1
Флеккен
2
Пайннок
20
Айер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
27
Янельт
23
Нергор
19
Мбемо
9
Висса
24
Дамсгор
23
Льюис-Поттер
82
Льюис
24
Гвардиол
24
Гвардиол
82
Льюис
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
8
Ковачич
16
Родри
16
Родри
8
Ковачич
22
Савиньо
27
Нуньес
27
Нуньес
22
Савиньо
10
Грилиш
20
Силва
20
Силва
10
Грилиш
20
Айер
2
Расмуссен
2
Расмуссен
20
Айер
27
Янельт
14
Карвалью
14
Карвалью
27
Янельт
24
Дамсгор
6
Ярмолюк
6
Ярмолюк
24
Дамсгор
9
Висса
7
Шаде
7
Шаде
9
Висса
Остались в запасе
Манчестер Сити
Брентфорд
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
24
Джеймс Макэйти
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
26
Юнус Эмре Конак
ОП
16
Джейден Мегома
ЦП
14
Райан Тревитт
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд
3
1
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
12
3
Нарушения
9
3
Офсайды
1
1
Количество передач
538
460
Сейвы
5
5
Точность передач %
89
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брентфорда», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брентфорд»

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Манчестер Сити
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