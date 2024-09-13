В предстоящем матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Саутгемптон» примет «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Сент-Мэри». Обе команды подходят к встрече в непростой ситуации, стремясь улучшить свои результаты. «Саутгемптон» начинает сезон с трех поражений подряд, что вызывает серьезные вопросы о состоянии команды Рассела Мартина. «Манчестер Юнайтед» также не впечатляет, имея на своем счету только одну победу в трех матчах, а последние поражения от «Ливерпуля» и «Брайтона» добавляют давления на Эрика тен Хага. История личных встреч также на стороне гостей, что придает этой встрече дополнительную интригу.

Анализ команд

«Саутгемптон»

Главный тренер: Рассел Мартин

Форма: В последних 5 матчах «Саутгемптон» демонстрирует нестабильную игру, забив всего 6 голов и пропустив 8. Команда проиграла все три матча в Премьер-лиге в этом сезоне, занимая 19-е место. Лучший бомбардир Кэмерон Арчер забил 2 гола, но этого недостаточно для спасения команды.

Статистика: В последних 5 играх «Саутгемптон» пропускает в среднем 1.60 гола за игру и забивает 1.20 гола. Они проиграли 3 последних матча и пропустили во всех.

«Манчестер Юнайтед»

Главный тренер: Эрик тен Хаг

Форма: После трех туров «Манчестер Юнайтед» набирает 3 очка и занимает 14-е место. Несмотря на победу над «Фулхэмом», последние поражения от «Брайтона» и «Ливерпуля» сильно сказались на уверенности команды. В атаке проблемы, с Зиркзе, забившим только один гол в этом сезоне.

Статистика: В последних 5 играх «красные дьяволы» пропускают в среднем 1.80 гола за игру и забивают 0.60. «Манчестер Юнайтед» не проигрывает «Саутгемптон» в последних 15 матчах, что является хорошим показателем перед игрой.

Личные встречи

В последних 6 очных матчах «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Саутгемптон». В 2021 году Юнайтед победил со счетом 9:0, что до сих пор напоминает о разнице в классе между командами.

Последняя встреча между командами в марте 2023 года завершилась нулевой ничьей, однако до этого «Манчестер Юнайтед» выиграл на выезде с минимальным счетом 1:0.

Прогноз и рекомендации для ставок

Учитывая текущую форму команд, статистику пропущенных и забитых мячей, а также историю личных встреч, «Манчестер Юнайтед» является явным фаворитом. Саутгемптон испытывает трудности как в обороне, так и в атаке, в то время как «Манчестер Юнайтед», несмотря на недавние поражения, должен воспользоваться слабыми местами хозяев.

Наиболее вероятный исход: Победа «Манчестер Юнайтед», учитывая их положительный баланс в личных встречах и текущую форму «Саутгемптон».

Рекомендации для ставок:

Победа Манчестер Юнайтед – коэффициент 1.75.

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90, так как «Саутгемптон» испытывает трудности в атаке.

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10, с учетом низкой результативности Манчестер Юнайтед в последних играх.

Рекомендация: Победа «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.75.