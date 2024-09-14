14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
4-1-2-2-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
18
Угочукву
4
Даунс
20
Диблинг
22
Бреретон
18
Фернандеш
9
Арчер
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
24
Эриксен
18
Фернандеш
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
18
Фернандеш
20
Диблинг
10
Лаллана
10
Лаллана
20
Диблинг
22
Бреретон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
22
Бреретон
18
Угочукву
70
Корне
70
Корне
18
Угочукву
9
Арчер
31
Стюарт
31
Стюарт
9
Арчер
6
Мартинес
35
Эванс
35
Эванс
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Магуайр
5
Магуайр
3
Мазрауи
24
Эриксен
5
Угарте
5
Угарте
24
Эриксен
4
де Лигт
5
Каземиро
5
Каземиро
4
де Лигт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
14
Количество передач
465
606
Сейвы
7
3
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.12
2.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»