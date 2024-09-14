Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 13:20
Саутгемптон
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
35' М. де Лигт 41' М. Рэшфорд 90+6' А. Гарначо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К) ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Кобби Мэйну
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К) АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Адам Армстронг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Рэмсдейл
28
Сугавара
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
18
Угочукву
4
Даунс
20
Диблинг
22
Бреретон
18
Фернандеш
9
Арчер
4-1-3-2
24
Онана
2
Далот
4
де Лигт
6
Мартинес
3
Мазрауи
20
Мэйну
16
Диалло
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
24
Эриксен
18
Фернандеш
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
18
Фернандеш
20
Диблинг
10
Лаллана
10
Лаллана
20
Диблинг
22
Бреретон
10
Фрейзер
10
Фрейзер
22
Бреретон
18
Угочукву
70
Корне
70
Корне
18
Угочукву
9
Арчер
31
Стюарт
31
Стюарт
9
Арчер
6
Мартинес
35
Эванс
35
Эванс
6
Мартинес
3
Мазрауи
5
Магуайр
5
Магуайр
3
Мазрауи
24
Эриксен
5
Угарте
5
Угарте
24
Эриксен
4
де Лигт
5
Каземиро
5
Каземиро
4
де Лигт
9
Рэшфорд
17
Гарначо
17
Гарначо
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Тоби Колльер
ОП
7
Антони
ПВ
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
2
1
4
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
7
Нарушения
11
14
Количество передач
465
606
Сейвы
7
3
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.12
2.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Саутгемптон» против «Манчестер Юнайтед», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+