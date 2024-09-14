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    • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» (3:0) и поднялся на 7-е место

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Саутгемптон» (3:0) и поднялся на 7-е место

    «Манчестер Юнайтед» крупно выиграл в 4-м туре чемпионата Англии.

    Команда Эрика тен Хага на выезде разгромила «Саутгемптон» со счетом 3:0.

    Голы забили Матейс де Лигт, Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо.

    Набрав три очка, «МЮ» поднялся на седьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» с 0 баллов идет на предпоследней строчке.

    Англия. АПЛ. 4-й тур

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – де Лигт, 35; 0:2 – Рэшфорд, 41; 0:3 – Гарначо, 90+6.

    Удаление: Стивенс, 79 – нет.

    Нереализованный пенальти: Арчер, 33 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.09.2024 16:31
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