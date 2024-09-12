Матч между «Оболонью» и «Александрией» обещает быть односторонним, учитывая текущие результаты и форму команд. «Оболонь» борется с проблемами в атаке и обороне, в то время как «Александрия» под руководством Руслана Ротаня демонстрирует хорошую форму и уверенную игру.

Анализ команды «Оболонь»

Главный тренер: Валерий Иващенко

Последние результаты: В последних 5 матчах команда не смогла забить ни одного гола и пропустила 12 мячей, проиграв 4 игры из 5.

Статистика:

Забито голов: 0

Пропущено голов: 12 (в среднем 2.4 гола за игру)

Команда не может найти стабильность ни в защите, ни в атаке, и это создает значительные проблемы в каждой игре.

Команда продолжает находиться в глубоком кризисе, и на данный момент у нее мало шансов на достойное сопротивление сильному сопернику.

Анализ команды «Александрия»

Главный тренер: Руслан Ротань

Последние результаты: «Александрия» уверенно выступает в текущем сезоне, выиграв все свои последние 5 матчей, включая победы над сильными соперниками, такими как «Шахтер» и «Заря».

Статистика:

Забито голов: 12 (в среднем 2.4 гола за игру)

Пропущено голов: 5 (в среднем 1 гол за игру)

«Александрия» демонстрирует агрессивную и результативную игру, регулярно забивая и поддерживая баланс в обороне. С учетом слабой формы «Оболони», гости явно будут доминировать в этом матче.

Прогноз

С учетом текущей формы команд, ожидается, что «Александрия» одержит уверенную победу. Их стабильная игра в атаке и более надежная защита делают их явным фаворитом в этом матче. «Оболонь» не смогла забить в последних матчах и вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.65.