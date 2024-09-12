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    • Прогноз на матч «Оболонь» – «Александрия», украинская Премьер-лига, 13 сентября

    Прогноз на матч «Оболонь» – «Александрия», украинская Премьер-лига, 13 сентября

    Матч между «Оболонью» и «Александрией» обещает быть односторонним, учитывая текущие результаты и форму команд. «Оболонь» борется с проблемами в атаке и обороне, в то время как «Александрия» под руководством Руслана Ротаня демонстрирует хорошую форму и уверенную игру.

    Анализ команды «Оболонь»

    Главный тренер: Валерий Иващенко

    Последние результаты: В последних 5 матчах команда не смогла забить ни одного гола и пропустила 12 мячей, проиграв 4 игры из 5.

    Статистика:

    • Забито голов: 0
    • Пропущено голов: 12 (в среднем 2.4 гола за игру)
    • Команда не может найти стабильность ни в защите, ни в атаке, и это создает значительные проблемы в каждой игре.

    Команда продолжает находиться в глубоком кризисе, и на данный момент у нее мало шансов на достойное сопротивление сильному сопернику.

    Анализ команды «Александрия»

    Главный тренер: Руслан Ротань

    Последние результаты: «Александрия» уверенно выступает в текущем сезоне, выиграв все свои последние 5 матчей, включая победы над сильными соперниками, такими как «Шахтер» и «Заря».

    Статистика:

    • Забито голов: 12 (в среднем 2.4 гола за игру)
    • Пропущено голов: 5 (в среднем 1 гол за игру)

    «Александрия» демонстрирует агрессивную и результативную игру, регулярно забивая и поддерживая баланс в обороне. С учетом слабой формы «Оболони», гости явно будут доминировать в этом матче.

    Прогноз

    С учетом текущей формы команд, ожидается, что «Александрия» одержит уверенную победу. Их стабильная игра в атаке и более надежная защита делают их явным фаворитом в этом матче. «Оболонь» не смогла забить в последних матчах и вряд ли сможет оказать серьезное сопротивление.

    Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.65.

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    «Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    12.09.2024 13:37
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