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  • «Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

«Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

13 сентября 2024, 16:50
Оболонь
13.09.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
17
Руслан Черненко
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
50
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Оболонь
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
4
Тарас Мороз
ОП
25
Виталий Груша
АП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
59
Артем Козак
ПВ
5
Жеовани
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Федоривский
95
Стасюк
2
Карась
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
10
Слободян
17
Черненко
11
Грисьо
13
Мединский
9
Тарануха
3-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
5
Калюжный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
14
Шулянский
9
Филиппов
50
Шостак
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
10
Слободян
25
Груша
25
Груша
10
Слободян
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
55
Альвина
21
Беляев
21
Беляев
55
Альвина
9
Филиппов
59
Козак
59
Козак
9
Филиппов
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
6
Ковалец
88
Погорилый
88
Погорилый
6
Ковалец
Остались в запасе
Оболонь
Александрия
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Александрии», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Александрия»

«Оболонь» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Оболонь
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