Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-2-2-1-2
1
Федоривский
95
Стасюк
2
Карась
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
10
Слободян
17
Черненко
11
Грисьо
13
Мединский
9
Тарануха
3-2-3-2
1
Ермаков
4
Кравченко
44
Кампуш
24
Мартынюк
5
Калюжный
31
Шабанов
55
Альвина
6
Ковалец
14
Шулянский
9
Филиппов
50
Шостак
44
Витенчук
4
Мороз
4
Мороз
44
Витенчук
10
Слободян
25
Груша
25
Груша
10
Слободян
55
Суханов
7
Близниченко
7
Близниченко
55
Суханов
55
Альвина
21
Беляев
21
Беляев
55
Альвина
9
Филиппов
59
Козак
59
Козак
9
Филиппов
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
6
Ковалец
88
Погорилый
88
Погорилый
6
Ковалец
Остались в запасе
Оболонь
Александрия
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Оболонь - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Александрии», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»