Полузащитник «Атырау» Нойок: «Мы метим на победу в Кубке, а также на четвертое место в КПЛ»

Полузащитник «Атырау» Александр Нойок считает, что клуб может выиграть Кубок Казахстана и попасть в четверку лучших КПЛ.

«Мы – кубковая команда. Однако в чемпионате еще не все потеряно. Мы хотим забраться повыше. Если мы заберем свои две игры, которые мы не сыграли, то шансы будут хорошими, все нам по силам. Здорово, что на высокие места претендует много команд. Мы метим на победу в Кубке, а также на четвертое место в КПЛ», – рассказал Нойок.