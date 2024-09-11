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    • «Мне очень жаль»: Кавазашвили – о трансфере Миранчука в «Сьон»

    «Мне очень жаль»: Кавазашвили – о трансфере Миранчука в «Сьон»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о трансфере полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

    «Как профессионал я не имею права комментировать поступок Антона Миранчука; об этом должен сказать он сам. Но мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного российского футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата – любой страны: Испании, Франции, Италии, Германии и так далее.

    Я не имею права обсуждать его поступок, потому что не знаю, чего он хочет и от чего зависит его выбор в пользу данной команды. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы, а на данном этапе его карьеры я ничего сказать не могу», – сказал Кавазашвили.

    • В понедельник «Сьон» объявил о переходе 28-летнего Мирачнука на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
    • «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.
    • Брат Миранчука Алексей выступает за «Атланту» в МЛС.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2024 00:42
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    Комментарии (3)
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    sochi-2013
    1726028955
    Вот в Итакдалее он и оказался
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    FRZZ
    1726035836
    Я не понимаю людей которые жалеют Антона Миранчука, игрок не высокого качества, играть в Швейцарии будет за счастье для него. Будет жить в красивой и экологически чистой стране. И контракт хороший, писали, что 1,5 млн. евро. На большее он просто не тянет.
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    Айболид
    1726044925
    А где "След" ? Смотри ка генацвале удачи не пожелал Антошке . Если ты принципиальный поц - должен его немедля облаять . Хотя сильно я в этом сомневаюсь . Ты только на С-Петербург и его жителей свой облезлый хвост поднимаешь .
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