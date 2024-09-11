«Мне очень жаль»: Кавазашвили – о трансфере Миранчука в «Сьон»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о трансфере полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

«Как профессионал я не имею права комментировать поступок Антона Миранчука; об этом должен сказать он сам. Но мне очень жаль, что он не сумел проявить все свои качества классного российского футболиста в очень хорошем клубе европейского чемпионата – любой страны: Испании, Франции, Италии, Германии и так далее.

Я не имею права обсуждать его поступок, потому что не знаю, чего он хочет и от чего зависит его выбор в пользу данной команды. Обычно классного футболиста приглашают в лучшие клубы, а на данном этапе его карьеры я ничего сказать не могу», – сказал Кавазашвили.