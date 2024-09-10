Реакция Аршавина на переход Миранчука в «Сьон»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

«Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент времени «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать. Я читал, что команда только вышла, имеет самый маленький бюджет и все на этом», – сказал Аршавин.