Реакция Аршавина на переход Миранчука в «Сьон»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».
«Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент времени «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать. Я читал, что команда только вышла, имеет самый маленький бюджет и все на этом», – сказал Аршавин.
- Миранчук стал игроком «Сьона» в понедельник, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
- Воспитанник «Локомотива» Миранчук покинул клуб летом по истечении контракта. С тех пор 28‑летний футболист находился в статусе свободного агента.
- «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.