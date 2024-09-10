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    Реакция Аршавина на переход Миранчука в «Сьон»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон».

    «Думаю, что даже он не знал такой команды и не представлял, что окажется в ней. В какой‑то момент времени «Сьон» был на слуху, но сейчас мне что‑то трудно сказать. Я читал, что команда только вышла, имеет самый маленький бюджет и все на этом», – сказал Аршавин.

    • Миранчук стал игроком «Сьона» в понедельник, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
    • Воспитанник «Локомотива» Миранчук покинул клуб летом по истечении контракта. С тех пор 28‑летний футболист находился в статусе свободного агента.
    • «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2024 09:02
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    Комментарии (8)
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    1725948618
    По Сеньке дурацкий европейский колпак.
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    Myasko
    1725948965
    Огромный шаг назад для Миранчука
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    ЮНик
    1725949962
    Респект! Выбрал футбол, а не халявное бабло и деградацию.Не захотел превращаться в дегенератов типа дзюбы, саши тихонова,баринова и сотен других, о которых то памяти не останется. Так и тонут в этой зловонной жиже рпл.
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    SLADE2019
    1725950274
    А удачи человеку пожелать, язык у тебя отвалится? Ох уж эти питерские. Отдельная народность какая то.
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    Garrincha58
    1725952086
    Сьон это примерно тоже самое, что и Гавр, ПАОК или Атланта из МЛС. Ну что поделать, если сейчас наших (ЗВЁЗД) не приглашают в Реал, Барсу или Баварию
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    Конопляных дел мастер
    1725955253
    Перешёл в колхоз какой-то, зато гейропейский. :)))
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    nemolod
    1725955551
    28 лет для футболиста-этот тот возраст,когда в карьере надо что-то менять,появилась возможность поиграть в Европе-и хорошо! Лучше,чем ничего!
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