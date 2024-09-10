Колосков – о переходе Антона Миранчука в «Сьон»: «Потеря бойца, которую не заметят»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил переход 28-летнего российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

– Отъезд Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» – серьезная ли это потеря для РПЛ?

– Нет, конечно. Это потеря бойца, которую не заметят. Для «Локомотива» – это в какой-то степени потеря. Миранчук – опытный игрок, квалифицированный. Сейчас там в основном молодежь играет. Такого игрока «Локомотиву» не хватает. А так он уехал и уехал, без потерь.

– Почему?

– Он у нас суперзвезда или звезда? Это хороший игрок, но не более того. Хорошо, что он уехал, потому что время поджимало, и я был не то что взволнован, но было не по себе. Качественный игрок оказался не востребован в России. Это меня волновало больше всего.

– Ждете ли возвращения Миранчука в Россию, если у него не получится в «Сьоне»?

– Это дело Миранчука. Может он на Кипр поедет, может еще куда-то. Во всяком случае, это не та фигура, о которой сейчас надо задумываться и говорить: «Дай бог Миранчук вернется, он был украшением нашего чемпионата…». Игрок как игрок, не более того.

– Миранчук поехал на повышение? Или чемпионат Швейцарии ниже уровнем, чем РПЛ?

– Я был в Швейцарии раз пятьдесят, но за их футболом особенно не слежу. Условия у них хорошие, поля хорошие. Швейцария вообще одна из лучших стран в мире для спокойной пенсионной жизни. Я думаю, что швейцарский чемпионат, конечно, в свое время уступал нашему, когда отечественные команды играли в Лиге чемпионов. Сейчас, думаю, что если швейцарский и уступает, то ненамного.