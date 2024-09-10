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    • Колосков – о переходе Антона Миранчука в «Сьон»: «Потеря бойца, которую не заметят»

    Колосков – о переходе Антона Миранчука в «Сьон»: «Потеря бойца, которую не заметят»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил переход 28-летнего российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    – Отъезд Антона Миранчука в швейцарский «Сьон» – серьезная ли это потеря для РПЛ?

    – Нет, конечно. Это потеря бойца, которую не заметят. Для «Локомотива» – это в какой-то степени потеря. Миранчук – опытный игрок, квалифицированный. Сейчас там в основном молодежь играет. Такого игрока «Локомотиву» не хватает. А так он уехал и уехал, без потерь.

    – Почему?

    – Он у нас суперзвезда или звезда? Это хороший игрок, но не более того. Хорошо, что он уехал, потому что время поджимало, и я был не то что взволнован, но было не по себе. Качественный игрок оказался не востребован в России. Это меня волновало больше всего.

    – Ждете ли возвращения Миранчука в Россию, если у него не получится в «Сьоне»?

    – Это дело Миранчука. Может он на Кипр поедет, может еще куда-то. Во всяком случае, это не та фигура, о которой сейчас надо задумываться и говорить: «Дай бог Миранчук вернется, он был украшением нашего чемпионата…». Игрок как игрок, не более того.

    – Миранчук поехал на повышение? Или чемпионат Швейцарии ниже уровнем, чем РПЛ?

    – Я был в Швейцарии раз пятьдесят, но за их футболом особенно не слежу. Условия у них хорошие, поля хорошие. Швейцария вообще одна из лучших стран в мире для спокойной пенсионной жизни. Я думаю, что швейцарский чемпионат, конечно, в свое время уступал нашему, когда отечественные команды играли в Лиге чемпионов. Сейчас, думаю, что если швейцарский и уступает, то ненамного.

    • Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента.
    • Ранее он выступал в «Локомотиве». Летом контракт со столичным клубом истек, а о новом стороны не договорились.
    • «Сьон» занимает 6-е место в чемпионате Швейцарии с 10 очками после 6 матчей.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    10.09.2024 07:51
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1725945226
    День без маразма выдал "почётный " всего и вся . Молодчинка .
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    АЛЕКС 58
    1725945725
    Молодец,Колосков
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    Интерес
    1725949003
    Финансовые претензии игрока(а скорее всего-агентишки),затмили разум и сузили поле возможностей в РПЛ.Мне иногда кажется,что все знающие друг-друга футбольные бонзы оценивают не перспективы игрока,а характер(уровень) агента-что от него потом ожидать? И принимают решения исходя из этого.
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