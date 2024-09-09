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    Миранчук прокомментировал трансфер в «Сьон»

    Новичок «Сьона» Антон Миранчук высказался о трансфере. Он пришел в швейцарским клуб свободным агентом.

    «Мои первые дни здесь прошли хорошо. Я рад начать новое приключение со «Сьоном».

    Я с нетерпением жду возможности показать свою ценность на поле и помочь команде достичь поставленных целей», – сказал россиянин.

    • 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Сьона»

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    09.09.2024 15:20
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    Комментарии (1)
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    VasyaM63
    1725891041
    ой антоша дай бог тебе удачи но от тебя ждут там как от пеле что ты толь ко выйдеш и команда всех порвет ------мне жалко тебя но ты попробуй
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