Миранчук прокомментировал трансфер в «Сьон»

Новичок «Сьона» Антон Миранчук высказался о трансфере. Он пришел в швейцарским клуб свободным агентом.

«Мои первые дни здесь прошли хорошо. Я рад начать новое приключение со «Сьоном».

Я с нетерпением жду возможности показать свою ценность на поле и помочь команде достичь поставленных целей», – сказал россиянин.