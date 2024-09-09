Миранчук прокомментировал трансфер в «Сьон»

Новичок «Сьона» Антон Миранчук высказался о трансфере. Он пришел в швейцарским клуб свободным агентом.
«Мои первые дни здесь прошли хорошо. Я рад начать новое приключение со «Сьоном».
Я с нетерпением жду возможности показать свою ценность на поле и помочь команде достичь поставленных целей», – сказал россиянин.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.