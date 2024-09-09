Мостовой прокомментировал трансфер Миранчука в «Сьон»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скором трансфере Антона Миранчука в «Сьон».
«Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Наверняка у Антона встал вопрос найти себе клуб как можно быстрее, потому что трансферное окно вот-вот закроется, а играть надо. Не думаю, что он хочет сидеть до зимы без клуба.
Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После «Сьона» Миранчук может перейти в более статусный европейский клуб. Миранчуку 28 лет – это хороший возраст», – сказал Мостовой.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.