Мостовой прокомментировал трансфер Миранчука в «Сьон»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скором трансфере Антона Миранчука в «Сьон».

«Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Наверняка у Антона встал вопрос найти себе клуб как можно быстрее, потому что трансферное окно вот-вот закроется, а играть надо. Не думаю, что он хочет сидеть до зимы без клуба.

Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После «Сьона» Миранчук может перейти в более статусный европейский клуб. Миранчуку 28 лет – это хороший возраст», – сказал Мостовой.