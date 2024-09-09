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    Мостовой прокомментировал трансфер Миранчука в «Сьон»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о скором трансфере Антона Миранчука в «Сьон».

    «Жалко и интересно, почему в России никто не подписал Миранчука. Наверняка у Антона встал вопрос найти себе клуб как можно быстрее, потому что трансферное окно вот-вот закроется, а играть надо. Не думаю, что он хочет сидеть до зимы без клуба.

    Швейцарский чемпионат неплохой, у них хорошая сборная. После «Сьона» Миранчук может перейти в более статусный европейский клуб. Миранчуку 28 лет – это хороший возраст», – сказал Мостовой.

    • 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.09.2024 12:59
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    Комментарии (1)
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    Вы же все дружно призываете всех,кто способен без отдыха пробежать от ворот до ворот,уезжать в Эуропу! Так в чём же дело? Там ещё много второ-третьескоростных стран,где есть футбольные клубы.Форвертс,камараден!!!
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