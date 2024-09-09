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    Реакция Слуцкого на смерть Маслякова: «Огромное спасибо»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на смерть телеведущего Александра Маслякова.

    «КВН» – это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно.

    Александр Васильевич, огромное спасибо Вам за это выдающееся явление!» – написал Слуцкий в соцсети.

    • Бывший ведущий «КВН», где регулярно шутили на тему футбола, умер в Москве в 82 года.
    • В последнее время у Маслякова был рак легких, о чем в апреле сообщал телеграм-канал Mash.
    • Карьеру на ТВ уроженец Свердловска начал в 1960-е годы.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.09.2024 10:54
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    Комментарии (3)
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    Таврида
    1725869839
    Помню шутки в КВН после ЧМ-1994 - Яркой и зрелищной игре сборной России мешали хаотично бегающие по полю бразильцы. - Чтобы сборная России смогла выйти из группы ей по жеребьевки выпали сразу три сборные Камеруна (тут еще и ЧМ-1990 припомнили)))
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    slavа0508
    1725874717
    А создателей КВН не кто и не вспоминает.... Сергей Муратов,Альберт Аксельрод,Михаил Яковлев .....
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    САДЫЧОК
    1725874726
    Прихватизировал !
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