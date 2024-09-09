Реакция Слуцкого на смерть Маслякова: «Огромное спасибо»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отреагировал на смерть телеведущего Александра Маслякова.
«КВН» – это любовь на всю жизнь! Миллион цитат, которые использую ежедневно.
Александр Васильевич, огромное спасибо Вам за это выдающееся явление!» – написал Слуцкий в соцсети.
- Бывший ведущий «КВН», где регулярно шутили на тему футбола, умер в Москве в 82 года.
- В последнее время у Маслякова был рак легких, о чем в апреле сообщал телеграм-канал Mash.
- Карьеру на ТВ уроженец Свердловска начал в 1960-е годы.