Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Реакция Губерниева на смерть Маслякова

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть телеведущего Александра Маслякова.

    «Александр Масляков ушел! Легенда нашего ТВ! Он сопровождал меня всю жизнь, олицетворяя отечественное телевидение, блестящий ведущий и большой профессионал….

    Светлая память МАСТЕРУ», – написал Губерниев.

    • Бывший ведущий «КВН», где регулярно шутили на тему футбола, умер в Москве в 82 года.
    • В последнее время у Маслякова был рак легких, о чем в апреле сообщал телеграм-канал Mash.
    • Карьеру на ТВ уроженец Свердловска начал в 1960-е годы.

    Новости по теме
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 1
    Губерниев назвал хедлайнера российского футбола
    Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России 1
    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2024 08:38
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    гууд
    1725864449
    "В последнее время у Маслякова был рак легких." Да кто вам тексты пишет 10 летние ребята ?
    Ответить
    subbotaspartak
    1725868984
    Светлая память Маслякову... В 1972 году я сыграл 1-ый КВН, до сих пор пишу сценарии на заказ
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+