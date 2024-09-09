Реакция Губерниева на смерть Маслякова

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть телеведущего Александра Маслякова.

«Александр Масляков ушел! Легенда нашего ТВ! Он сопровождал меня всю жизнь, олицетворяя отечественное телевидение, блестящий ведущий и большой профессионал….

Светлая память МАСТЕРУ», – написал Губерниев.