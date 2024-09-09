Губерниев высказался о перспективах Миранчука в «Сьоне»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал скорый переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
- С российским полузащитником подпишут контракт на 2 года.
- Ему дадут 10-й игровой номер.
- Отступные в контракте игрока составят 7 млн евро.
«Из «Сьона» Антон сможет подняться куда угодно. «Сьон» – скромная команда и, может, чемпионат не самый блестящий, но сборная Швейцарии, например, играет хорошо.
Я вообще за то, чтобы люди не сидели на месте, а двигались. Желаю Миранчуку всяческих успехов! Конечно, нужно пробовать себя в Европе.
Зачем сидеть на жопе? Антон решил попробовать что-то новое, молодец!» – сказал Губерниев.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.