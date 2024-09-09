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    Губерниев высказался о перспективах Миранчука в «Сьоне»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал скорый переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    • С российским полузащитником подпишут контракт на 2 года.
    • Ему дадут 10-й игровой номер.
    • Отступные в контракте игрока составят 7 млн евро.

    «Из «Сьона» Антон сможет подняться куда угодно. «Сьон» – скромная команда и, может, чемпионат не самый блестящий, но сборная Швейцарии, например, играет хорошо.

    Я вообще за то, чтобы люди не сидели на месте, а двигались. Желаю Миранчуку всяческих успехов! Конечно, нужно пробовать себя в Европе.

    Зачем сидеть на жопе? Антон решил попробовать что-то новое, молодец!» – сказал Губерниев.

    • 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    09.09.2024 01:15
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    Комментарии (5)
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    andr45
    1725866587
    Помнится мне этот диктор говаривал следующее: «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Туда приходят люди, которые не знают футболистов. Ещe ругаются с игроками.» «Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. С моей точки зрения порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова», Развелось же дураков от футбола((
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    иммануил
    1725891235
    Конечно надо двигаться, а не сидеть на жопе. В Турции получал бы 2,4 ляма, а в Швейцарии 1,2 ляма! Вот это движуха!
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