В «Сьоне» раскрыли сумму отступных, срок контракта и игровой номер Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что свободный агент Антон Миранчук точно присоединится к швейцарскому клубу.
«Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года.
Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро«, – сказал Константин.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.