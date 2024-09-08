В «Сьоне» раскрыли сумму отступных, срок контракта и игровой номер Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что свободный агент Антон Миранчук точно присоединится к швейцарскому клубу.

«Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года.

Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро«, – сказал Константин.