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    • В «Сьоне» раскрыли сумму отступных, срок контракта и игровой номер Миранчука

    В «Сьоне» раскрыли сумму отступных, срок контракта и игровой номер Миранчука

    Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что свободный агент Антон Миранчук точно присоединится к швейцарскому клубу.

    «Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года.

    Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером. Сумма выкупа для других клубов – 7 миллионов евро«, – сказал Константин.

    • 28-летний Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: Sport24

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    08.09.2024 22:22
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    Комментарии (4)
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    JIEGEHDA
    1725824977
    Кинув Локо уйти в сьон. Круто . Прям претендент на будущие титулы )) конечно жить в Швейцарии хочется . Но вряд-ли я бы согласился . Я бы поиграл у нас . Там бабки дают БЕШЕННЫЕ и играть можно раз в неделю
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