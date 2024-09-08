Кузьмичев оценил трансфер Миранчука в «Сьон»: «Осуществит мечту»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о скором трансфере Антона Миранчука в «Сьон».

«С вероятностью 99% Антон Миранчук перейдет в «Сьон». Он должен успешно пройти медицинский осмотр и подпишет соглашение с клубом. Проблем быть не должно, но один процент оставляем на форс-мажор. Антон осуществит свою мечту, поиграет в европейском чемпионате.

А если он себя там хорошо проявит, то могут появиться более интересные предложения, например, из Испании или Италии. Хотя чемпионат Швейцарии тоже очень интересный турнир», – сказал Кузьмичев.