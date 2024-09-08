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    • Кузьмичев оценил трансфер Миранчука в «Сьон»: «Осуществит мечту»

    Кузьмичев оценил трансфер Миранчука в «Сьон»: «Осуществит мечту»

    Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о скором трансфере Антона Миранчука в «Сьон».

    «С вероятностью 99% Антон Миранчук перейдет в «Сьон». Он должен успешно пройти медицинский осмотр и подпишет соглашение с клубом. Проблем быть не должно, но один процент оставляем на форс-мажор. Антон осуществит свою мечту, поиграет в европейском чемпионате.

    А если он себя там хорошо проявит, то могут появиться более интересные предложения, например, из Испании или Италии. Хотя чемпионат Швейцарии тоже очень интересный турнир», – сказал Кузьмичев.

    • Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
    • 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
    • Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2024 13:57
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    Комментарии (4)
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    MazaiNN
    1725793574
    Антохе удачи.
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    ...уефан
    1725796720
    ...не фонтан, конечно. Но и не самый худший вариант...
    Ответить
    k611
    1725814431
    Попытка не пытка. Может что и получится.
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    ss21
    1725819244
    Помню в детстве Спартак отлупил этот Сьон как детей. И даже неправильные ворота не помогли. По факту это коллосальное понижение, а не мечта.
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