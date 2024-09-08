Агент прокомментировал скорый трансфер Миранчука в «Сьон»

Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о скором трансфере игрока в «Сьон».
«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», – сказал Шпинев.
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
- 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».