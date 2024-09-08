Агент прокомментировал скорый трансфер Миранчука в «Сьон»

Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, высказался о скором трансфере игрока в «Сьон».

«Только клуб вправе давать какую-то информацию. Почему «Сьон», а не более сильный клуб? Это выбор футболиста. Только он может выбирать, где продолжать свою карьеру», – сказал Шпинев.