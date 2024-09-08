Президент «Сьона» прокомментировал трансфер Миранчука

Кристиан Константин, президент «Сьона», подтвердил скорый трансфер полузащитника Антона Миранчука.
«Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено.
Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В «Сьоне» играл Антон Митрюшкин», – сказал Константин.
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
- 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».