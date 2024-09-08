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    Антон Миранчук определился с новым клубом

    Свободный агент Антон Миранчук продолжит карьеру в швейцарском «Сьоне».

    «Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,5 миллиона евро в год: на днях швейцарцы вышли со вторым оффером на Антона.

    Первый был где-то месяц назад на 800 тысяч, но он не устроил 28-летнего россиянина. Теперь «Сьон» вернулся с новым предложением, которое удовлетворило Миранчука.

    Сейчас игрок летит в Швейцарию, где должен пройти медосмотр и подписать контракт на два года», – написал источник.

    • Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
    • 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
    • Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    08.09.2024 00:45
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    Комментарии (4)
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    1725746671
    Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Удачи Антону.
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    Romashin69
    1725774213
    Ох, надеюсь это так. Я бы сильно разочаровался, если бы он ушел в Зенит
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