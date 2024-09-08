Антон Миранчук определился с новым клубом

Свободный агент Антон Миранчук продолжит карьеру в швейцарском «Сьоне».
«Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,5 миллиона евро в год: на днях швейцарцы вышли со вторым оффером на Антона.
Первый был где-то месяц назад на 800 тысяч, но он не устроил 28-летнего россиянина. Теперь «Сьон» вернулся с новым предложением, которое удовлетворило Миранчука.
Сейчас игрок летит в Швейцарию, где должен пройти медосмотр и подписать контракт на два года», – написал источник.
- Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Аякса».
- 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
- Футболист провел всю карьеру в московском клубе за исключением 2016 года, когда выступал на правах аренды в «Левадии».