Антон Миранчук определился с новым клубом

Свободный агент Антон Миранчук продолжит карьеру в швейцарском «Сьоне».

«Миранчук будет зарабатывать в «Сьоне» 1,5 миллиона евро в год: на днях швейцарцы вышли со вторым оффером на Антона.

Первый был где-то месяц назад на 800 тысяч, но он не устроил 28-летнего россиянина. Теперь «Сьон» вернулся с новым предложением, которое удовлетворило Миранчука.

Сейчас игрок летит в Швейцарию, где должен пройти медосмотр и подписать контракт на два года», – написал источник.