Барменкулов заявил, что в Казахстане заинтересованы в проведении товарищеского матча с Россией

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

– А как вы смотрите на организацию товарищеского матча между сборными России и Казахстана?

– Встречи подобного уровня – это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре. Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем ставим – когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это – в его графике и компетенции.