Барменкулов заявил, что в Казахстане заинтересованы в проведении товарищеского матча с Россией

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.
– А как вы смотрите на организацию товарищеского матча между сборными России и Казахстана?
– Встречи подобного уровня – это всегда хорошо. Футбол несет в себе миссию объединять, это огромная семья. Поэтому очень заинтересованы в такой игре. Сейчас задачу перед Станиславом Саламовичем ставим – когда, какие и с кем товарищеские матчи проводить. Это – в его графике и компетенции.
- 6 августа Казахстан сыграет с Норвегией в Лиге наций.
- Матч против Словении состоится 9 сентября в Любляне в 21:45 по мск.