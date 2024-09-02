Карпин готов взять Дзюбу на стажировку в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с Артемом Дзюбой после завершения его карьеры.

– Если Дзюба закончит с футболом и попросится на стажировку в сборную, пустите?

– Сборная вряд ли научит. Здесь трудно чему-то научиться. Но если попросит, то без проблем.