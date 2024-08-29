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Губерниев: «Наша РПЛ прекрасна»

29 августа 2024, 15:04
8

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о борьбе лидеров чемпионата России.

«Наличие Максима Глушенкова в «Зените» говорит о силе команды и о еe слабости. Ведь оказалось, что мощнейшая заявочная кампания пока не принесла свои плоды, команду лихорадит. Но мне кажется, что «Зенит» преодолеет эту зону турбулентности и будет бороться за самое высокое место, за самое подходящее место для «Зенита» – первое.

Но интрига прошлого чемпионата возрастает, ведь оказывается, что против такого «Зенита» можно играть. И даже быть как «Локомотив» – возглавлять турнирную таблицу. Не боги горшки обжигают. У нас интересный чемпионат футбольный, поэтому да здравствует интрига.

Сейчас наверху находятся те, кто должен был там находиться. Никаких сверхнеожиданностей не происходит. Галактионов в «Локомотиве» прекрасно работал с молодежью, он продолжает работать блестяще, на сей раз с другой основной командой. ядом «Зенит», «Спартак», который, наверное, когда-то должен был заиграть нормально, московское «Динамо» с великолепным тренером и набором игроков.

Также и «Краснодар». Я не понимаю, почему все специалисты считали, что это неожиданность. Кому-то не нравится Мусаев. Команда выиграла медали, поднявшись на самое высокое место в истории в прошлом сезоне, плюс ко всему в этом году даeт стране угля. Я не удивлен. Мне нравятся такая раскладка и такая борьба.

Футбол – это не преимущество одной команды за восемь туров до финиша в 40 очков, когда она становится чемпионом. Наша РПЛ – прекрасна», – написал Губерниев.

  • «Локомотив» возглавляет РПЛ с 15 очками после шести матчей, у «Зенита» на счету 14 очков. Далее идут «Краснодар» и «Динамо» (по 12 очков) и «Спартак» (11).
  • «Зенит» побеждал в чемпионате России последние шесть лет.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Локомотив Губерниев Дмитрий
Комментарии (8)
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baggio80
1724933897
Рпл была прекрасна только играли в ней все ужасно )
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Damir07
1724933973
Конечно прекрасно ты ещё скажи дед мороз существует )))) Наверное у тебя других каналов не показывает так говоришь или с ящиком водку наш футбол смотришь )))
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...уефан
1724935376
...чего вы нам тут Губу суёте?!)... Ведмедя сюда! Пусть каждые пол-часа отчитывается по Соболю!)...
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власик
1724937558
Бомбардир! Имейте совесть! На кой член вам сдался этот г..... ш ггуберниев! Свет не видел более мерзкую личность. Себя не позорьте
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Belyiccat
1724939795
Лет пять назад такого грязного футбола и в помине не было. Задержки, захваты, а что творится в штрафной при подаче угловых... Разбились на пары и пошла борьба. Неосмотрительный наступ - желпая, а сознательный захват даже не всегда нарушение. К чему мы идем?
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momwig_
1724939971
В очертания задницы тоже можно насмотреть какое-то совершенство... Если долго смотреть и убеждать себя, что оно там есть
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власик
1725038879
настолько прекрасна наша рпл настолько отвратителен губерниев
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