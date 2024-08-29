Губерниев: «Наша РПЛ прекрасна»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о борьбе лидеров чемпионата России.

«Наличие Максима Глушенкова в «Зените» говорит о силе команды и о еe слабости. Ведь оказалось, что мощнейшая заявочная кампания пока не принесла свои плоды, команду лихорадит. Но мне кажется, что «Зенит» преодолеет эту зону турбулентности и будет бороться за самое высокое место, за самое подходящее место для «Зенита» – первое.

Но интрига прошлого чемпионата возрастает, ведь оказывается, что против такого «Зенита» можно играть. И даже быть как «Локомотив» – возглавлять турнирную таблицу. Не боги горшки обжигают. У нас интересный чемпионат футбольный, поэтому да здравствует интрига.

Сейчас наверху находятся те, кто должен был там находиться. Никаких сверхнеожиданностей не происходит. Галактионов в «Локомотиве» прекрасно работал с молодежью, он продолжает работать блестяще, на сей раз с другой основной командой. ядом «Зенит», «Спартак», который, наверное, когда-то должен был заиграть нормально, московское «Динамо» с великолепным тренером и набором игроков.

Также и «Краснодар». Я не понимаю, почему все специалисты считали, что это неожиданность. Кому-то не нравится Мусаев. Команда выиграла медали, поднявшись на самое высокое место в истории в прошлом сезоне, плюс ко всему в этом году даeт стране угля. Я не удивлен. Мне нравятся такая раскладка и такая борьба.

Футбол – это не преимущество одной команды за восемь туров до финиша в 40 очков, когда она становится чемпионом. Наша РПЛ – прекрасна», – написал Губерниев.