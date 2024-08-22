На «Матч ТВ» раскрыли подробности трансляции матча «Зенит» – «Спартак»

Для производства трансляции матча 6-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» «Матч ТВ» задействует масштабные технические мощности, в том числе 25 телевизионных камер. Под сводами «Газпром Арены» будет работать камера-паук. Всего в организации эфира будет задействовано более ста специалистов канала.

По словам генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина, в трансляцию будут интегрированы элементы дополненной реальности, которые станут частью масштабного предматчевого шоу.

«Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» – это всегда максимально ожидаемое событие в российском футболе, и мы хотим, чтобы показ этого матча соответствовал его статусу. Тем более, что и «Зенит» со «Спартаком» сейчас находятся в отличной форме и готовы показать яркий футбол.

Производство трансляции – сложный процесс, подготовка на стадионе началась уже за три дня до игры. В частности, прямо сейчас подвешиваем любимую зрителями камеру-паук, которая у нас используется на матчах такого уровня. И готовим сюрприз для болельщиков – настраиваем и тестируем элементы дополненной реальности, которая станет частью шоу перед игрой.

Традиционно на таких матчах у нас будет работать студия на бровке поля, в которую сразу после игры мы пригласим главных действующих лиц игры поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Более ста человек работают для того, чтобы зрители увидели качественную картинку и насладились игрой. Такое нельзя пропускать!» – сказал Тащин.