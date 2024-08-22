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  • На «Матч ТВ» раскрыли подробности трансляции матча «Зенит» – «Спартак»

На «Матч ТВ» раскрыли подробности трансляции матча «Зенит» – «Спартак»

22 августа 2024, 17:28
23

Для производства трансляции матча 6-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» «Матч ТВ» задействует масштабные технические мощности, в том числе 25 телевизионных камер. Под сводами «Газпром Арены» будет работать камера-паук. Всего в организации эфира будет задействовано более ста специалистов канала.

По словам генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина, в трансляцию будут интегрированы элементы дополненной реальности, которые станут частью масштабного предматчевого шоу.

«Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» – это всегда максимально ожидаемое событие в российском футболе, и мы хотим, чтобы показ этого матча соответствовал его статусу. Тем более, что и «Зенит» со «Спартаком» сейчас находятся в отличной форме и готовы показать яркий футбол.

Производство трансляции – сложный процесс, подготовка на стадионе началась уже за три дня до игры. В частности, прямо сейчас подвешиваем любимую зрителями камеру-паук, которая у нас используется на матчах такого уровня. И готовим сюрприз для болельщиков – настраиваем и тестируем элементы дополненной реальности, которая станет частью шоу перед игрой.

Традиционно на таких матчах у нас будет работать студия на бровке поля, в которую сразу после игры мы пригласим главных действующих лиц игры поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Более ста человек работают для того, чтобы зрители увидели качественную картинку и насладились игрой. Такое нельзя пропускать!» – сказал Тащин.

  • Игра в Санкт-Петербурге пройдет 24 августа и начнется в 17:30 мск. Начало трансляции в 16:30.
  • Комментировать матч будут Георгий Черданцев и Павел Богданов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (23)
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Цугундeр
1724338916
А давайте толерантненько..) Чёрно -белая трансляция и титры. Так спокойно будет .
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ivany4
1724339142
Вот жополизы этот срач тв!!! Существуют стандарты телетрансляций спортивных событий, и примешивание к ним элементов не прописанных в регламенте - запрещено. Любую дополнительную систему или ситуацию, используемую для трансляции матча, и не прописанную в регламенте, можно использовать как во благо, так и во вред. При таких раскладах, учитывая словоблудство комментаторов, любой болельщик может заработать 5 тыр. При залихватских - "Дерби 2х столиц", Дерби всея Руси", и т.д. и т.п., через суд можно оспорить сказанное и получить минимальную компенсацию.))
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DVOK68
1724339693
Вспомнил какие трансляции были "когда трава была зеленее а небо голубее") Первая картинка-команды у центрального круга,первый пас-и пошёл репортаж,последняя картинка матча-финальный свисток и комментатор говорит "до свидания".И смотрели и не жаловался никто!)
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...уефан
1724340158
...стоит подумать, над тем, не одеть ли игрокам Спартака шапочки из фольги?). На всякий случай, всё-таки - Газпром Арена!)...
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Garrincha58
1724340901
наверное из космоса будут транслировать
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Мордаванин
1724341210
адавайте пить чай сказали хозяева а давайте пить то что пили-- возмутились гости
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Иван Петров 1986
1724341656
Да смотреть на этих балаболов тошно и опять придется звук выключать, потому что слушать их еще тошнее.
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k611
1724344907
А что на других матчах Зенита эти камеры не работают что ли?
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Шустик
1724348810
Не много ли чести ради ссаных рыл?
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NewLife
1724352389
"Российские ученые изобрели переходник с HDMI на садовый шланг, теперь огород можно поливать говном прямо из телевизора"
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