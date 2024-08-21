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  • Третий комментарий Медведева за день о переходе Соболева в «Зенит»

Третий комментарий Медведева за день о переходе Соболева в «Зенит»

21 августа 2024, 20:20
23

Председателя правления «Зенита» Александра Медведева продолжают спрашивать о возможном трансфере Александра Соболева.

Сегодня он дважды опровергал информацию о скором переходе нападающего «Спартака» в петербургский клуб.

«Упорно распространяемые слухи не имеют под собой никаких оснований ни целиком, ни частями», – в третий раз подчеркнул Медведев.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Медведев Александр
Комментарии (23)
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Spartak_forv@
1724261271
Ему каждые 5 минут названивает с одним вопросом некий Александр С.
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evgevg13
1724263004
Он то плакал, то смеялся. То щетинился, как ёж. Он над нами издевался... Ну сумашедший- что возьмешь!
Ответить
Админ ресурс
1724264051
Болотный частушечник
Ответить
Цугундeр
1724264122
"Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Балаганов. Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил: — Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. "
Ответить
Фердя
1724266795
Спартак родил второго Дзюбу в образе Соболева, ещё один отщепенец!
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VVM1964
1724271823
Медведевы они такие - то подаются в спячку на пару недель, то прорывает с умопомрачительными заявлениями ! ...
Ответить
"supermax"
1724272835
Сашка в слезах утонет
Ответить
СвинкаСправедливости
1724281744
140 матчей 58 голов 32 ассиста И кто-то продолжает наговаривать... Половиной состава Зенита пришлось бы голевые действия складывать за 4 года))
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R_a_i_n
1724302705
Когда там окно закрывается? Отдохнуть хочется уже.
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Syarich
1724306575
Для себя решил: Сделка состоится - Зенит для меня пропадёт, до его исчезновения из команды.
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