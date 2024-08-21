Третий комментарий Медведева за день о переходе Соболева в «Зенит»

Председателя правления «Зенита» Александра Медведева продолжают спрашивать о возможном трансфере Александра Соболева.

Сегодня он дважды опровергал информацию о скором переходе нападающего «Спартака» в петербургский клуб.

«Упорно распространяемые слухи не имеют под собой никаких оснований ни целиком, ни частями», – в третий раз подчеркнул Медведев.