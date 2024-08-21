Третий комментарий Медведева за день о переходе Соболева в «Зенит»

Председателя правления «Зенита» Александра Медведева продолжают спрашивать о возможном трансфере Александра Соболева.
Сегодня он дважды опровергал информацию о скором переходе нападающего «Спартака» в петербургский клуб.
«Упорно распространяемые слухи не имеют под собой никаких оснований ни целиком, ни частями», – в третий раз подчеркнул Медведев.
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
Источник: «Р-Спорт»