Акинфеев сделал заявление о своем будущем

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.

«Для меня этот мяч значит многое, это вся моя жизнь. В 4,5 года я его полюбил, надеюсь, что ещe года полтора‑два он побудет у меня», – сказал 38-летний вратарь.

Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

Он дебютировал в 2003 году.

Статистика голкипера: 772 матча, 700 пропущенных голов.

В этом году Игорь продлил контракт с армейцами до лета 2026-го.

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