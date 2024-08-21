Акинфеев сделал заявление о своем будущем

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев ответил, сколько еще планирует играть на профессиональном уровне.
«Для меня этот мяч значит многое, это вся моя жизнь. В 4,5 года я его полюбил, надеюсь, что ещe года полтора‑два он побудет у меня», – сказал 38-летний вратарь.
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он дебютировал в 2003 году.
- Статистика голкипера: 772 матча, 700 пропущенных голов.
- В этом году Игорь продлил контракт с армейцами до лета 2026-го.
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Источник: «Матч ТВ»