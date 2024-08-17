АПЛ. «Вест Хэм» дома проиграл «Астон Вилле» (1:2)

В матче 1-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Астон Вилле» – 1:2.
Счет открыли бирмингемцы – на 4-й минуте отличился Амаду Онана. Хозяева отыгрались на 37-й благодаря голу с пенальти, который забил Лукас Пакета.
Победный гол «Астон Виллы» на 79-й минуте на счету Джона Дурана, вышедшего на замену по ходу второго тайма.
Англия. АПЛ. 1-й тур
Вест Хэм – Астон Вилла – 1:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Онана, 4; 1:1 – Пакета, 37 (с пенальти); 1:2 – Дуран, 79.
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Источник: «Бомбардир»