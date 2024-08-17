Акинфеев назвал свой любимый сейв в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свой любимый сейв. Он сделал его после удара Уэйна Руни на Евро-2016, когда сборная России играла с Англией (1:1).
– Вы любите смотреть свои сейвы?
– Иногда.
– С англичанами сейв от Уэйна Руни был хорош?
– Один из моих любимых. Все говорят: «Испания, Испания!» Но этот сейв – мой самый любимый.
– Объясните.
– Как обычно, Вася Березуцкий «помог», выкатил Руни под удар (смеется). Понятно, что если бы Уэйн чуть в угол ударил, то это стопроцентный гол, но здесь сложилось так, что при такой динамике я реально кайфанул. Переживаю те эмоции, и мне даже сейчас становится хорошо.
Источник: «Матч ТВ»