Акинфеев назвал свой любимый сейв в карьере

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил свой любимый сейв. Он сделал его после удара Уэйна Руни на Евро-2016, когда сборная России играла с Англией (1:1).

– Вы любите смотреть свои сейвы?

– Иногда.

– С англичанами сейв от Уэйна Руни был хорош?

– Один из моих любимых. Все говорят: «Испания, Испания!» Но этот сейв – мой самый любимый.

– Объясните.

– Как обычно, Вася Березуцкий «помог», выкатил Руни под удар (смеется). Понятно, что если бы Уэйн чуть в угол ударил, то это стопроцентный гол, но здесь сложилось так, что при такой динамике я реально кайфанул. Переживаю те эмоции, и мне даже сейчас становится хорошо.