Акинфеев оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о российских вратарях, уехавших этим летом в Европу.

– Сафонов в «ПСЖ» сыграет?

– Он уже провел первый матч. И Даниил Худяков сыграл [за австрийский «Штурм»]. Они провели игру между собой, результат 2:2. Думаю, никто не расстроился.

Я почитал прессу после игры. Мне больше всего понравился заголовок «Неудачный дебют Сафонова». Там защитник привозит, Матвею забивают после выхода один на один. Второй гол был после сумасшедшего удара. Пишут, что в первом моменте забили между ног, во втором – неправильный выбор позиции. Я чуть‑чуть посмеялся, конечно.

Бывают ошибки у всех. Но здесь я считаю, что Сафонов и Худяков сыграли достаточно хорошо, хотя в ситуации с первым голом Даня должен был отбивать.

– Когда вы узнали, что Матвей уезжает в «ПСЖ», о чем подумали? Зря? Или наоборот?

– А я тут при чем?

– Можете же сказать как эксперт.

– Не могу! Я не эксперт. Про коллег – нельзя. Хорошо, что Матвей уехал. Это всегда хорошо, тем более что в «ПСЖ». Мне кажется, никто об этом даже не мечтал, в том числе и сам Матвей.

– Худяков в команде классом пониже. Надо ли пытаться?

– Он сам захотел, сделал осознанный шаг, он там, он играет. Дай бог, чтобы тоже все получилось.