Акинфеев высказался о сравнении с Яшиным и Дасаевым

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Дмитрию Губерниеву сказал, что думает о сравнении его со знаменитыми гокиперами прошлого.

– Вас ставят в один ряд с прославленными ветеранами. Акинфеев, Харин, Кавазашвили, Рудаков – это очень мощный список. Насколько вам это приятно? Или вы спокойно реагируете на такой пьедестал?

– Я спокойно к этому отношусь. Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа – играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам – никогда в жизни! Но список хороший. Конечно, это льстит, мне приятно, но внимание не заостряю.

– Пока не забили – ты творишь чудеса. А потом пропустил один, и как собраться?

– Собраться надо, тем более, что ты понимаешь, что это твоя любимая работа, любимое дело. Когда я пропускаю один мяч, я же не хочу еще 4–5 пропустить. Ты должен головой понимать, что тебе забили, но ты все забываешь и идешь дальше. По‑другому нельзя в футболе. Не только у вратаря такое, у любого игрока на поле. Забил – не забил. Бывает то же самое. Забил – надо еще забить! Не забил – надо еще повторить момент и забить.