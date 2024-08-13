Экс-директор «БроукБойз» отказал «Спартаку»: «В Медиалиге больше возможностей»

Бывший спортивный директор «БроукБойз» Артем Хачатурян рассказал, что его звали в «Спартак».

«Последнее предложение у меня было в январе от клуба Премьер-лиги. Не спортивным директором, а в селекционную службу. Я немного думал, но мне не хочется в профессиональный футбол. Звал «Спартак».

Я отказался, потому что это механическая, офисная работа. Конечно, ты смотришь футболистов более высокого уровня, и, с одной стороны, это хорошо, а, с другой стороны, это точно такое же затыкание дыр: тебе нужен левый защитник – ты ищешь левого защитника, нужен правый нападающий – ищешь правого нападающего. Это не творческая работа.

В Медиалиге возможностей построить что-то большое, как бы сильно мы сейчас ни отставали от проффутбола, больше. На дистанции всегда решает потенциал: в разных местах в разные моменты может быть много где лучше, чем сейчас. Но если мы берем потенциал, он все еще большой, и можно делать что-то очень крутое.

Если говорить о дистанции в 5-6 лет, мне интереснее работать в Медиалиге. Несмотря на то, что уровень доверия внутри сообщества падает, и это плохо, потому что выживают сообщества, где высокий уровень доверия, но пока этот уровень для меня приемлемый. Я рассматриваю проффутбол как конкурент медиафутболу», – заявил Хачатурян.