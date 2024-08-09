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  • Ловчев назвал причину, по которой Соболев хочет уйти из «Спартака»

Ловчев назвал причину, по которой Соболев хочет уйти из «Спартака»

9 августа 2024, 19:48
15

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев объяснил желание Александра Соболева покинуть московский клуб.

  • Руководство «Спартака» ранее отстранило Соболева от основной команды.
  • Форвард хочет перейти в «Зенит».

«Я не знаю, останется ли Соболев в «Спартаке». Я воспитанник Симоняна и Старостина. А Старостин говорил: если человек не хочет играть в команде, его надо отпускать. Но тогда времена были другими, футболисты не были товаром, за который надо получить деньги. И Роман Зобнин говорит: если игрок не хочет играть за команду, то его надо отпускать. А это ведь говорит Зобнин, который уже долгие годы находится в команде и сейчас является капитаном. Значит, так думают и игроки: не все, наверное, но думают.

С другой стороны – совершенно не в поддержку Соболева, а в качестве анализа сложившейся ситуации. Самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в «Спартаке» с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, – взяли и убили его карьеру. Я не знаю внутренних процессов клуба и не хочу в них разбираться. Я смотрю со стороны и считаю, что к человеку, который так отдавался «Спартаку», так относиться нельзя. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству «Спартака», – сказал Ловчев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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Александр.Т.
1723222362
Убили карьеру джикие))) не продлили контрак отпустили свободным игроком , другим клубам покупать его не надо только предложить контрак а Джикие согласиться,но он сам не соглашаеться на то что ему предлогают , итог он сам губит свою карьеру.
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Январь 59
1723222615
А что первый раз ? А Тихонова, а Титова? Игроки были лицом и душой команды, а что потом сказал Спартак? Предложите сейчас Тихонову и Титову возглавить в Спартаке тренерский штаб, так они от этого как мухи от дихлофоса разбегаются. А ведь это люди , которые в Спартаке были такими же как в Зените Аршавин и Кержаков.
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Александр-Каратеев-yandex
1723222950
Старый заговариваться стал, хрень какую то несёт.
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val69
1723223475
Бл, я конечно, тоже не молод... Но это писец.. Полный...
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Loko_Roma
1723226234
Статей про Соболя за эти 2 недели больше, чем статей о 3 месте на ЧЕ 2008
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Иван Петров 1986
1723226466
Джикия еще тот джигит - он ищет где денюжек поболе.
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andrei-sarap-yandex
1723228950
ИДИ СОБОЛЕВ ПОДАЛЬШЕ ОТ СПАРТАКА КОРМИ СВОЮ СЕМЬЮ....СПАРТАК ГНИЛЬ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА...ДОЛОЙ ЛИМИТ
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Фердя
1723231437
Был нормальным кабаном а станет не мытым бо м жом, Питер волнуется и ждёт приезда хрюшки!
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Мясной Джем
1723376900
Так это его выбор. Знал, что делает.
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