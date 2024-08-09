Ловчев назвал причину, по которой Соболев хочет уйти из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев объяснил желание Александра Соболева покинуть московский клуб.

Руководство «Спартака» ранее отстранило Соболева от основной команды.

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«Я не знаю, останется ли Соболев в «Спартаке». Я воспитанник Симоняна и Старостина. А Старостин говорил: если человек не хочет играть в команде, его надо отпускать. Но тогда времена были другими, футболисты не были товаром, за который надо получить деньги. И Роман Зобнин говорит: если игрок не хочет играть за команду, то его надо отпускать. А это ведь говорит Зобнин, который уже долгие годы находится в команде и сейчас является капитаном. Значит, так думают и игроки: не все, наверное, но думают.

С другой стороны – совершенно не в поддержку Соболева, а в качестве анализа сложившейся ситуации. Самым близким другом Соболева был Георгий Джикия. И как поступили в «Спартаке» с тем, кто служил ему верой и правдой, был капитаном команды, – взяли и убили его карьеру. Я не знаю внутренних процессов клуба и не хочу в них разбираться. Я смотрю со стороны и считаю, что к человеку, который так отдавался «Спартаку», так относиться нельзя. Соболев все это видел, и это не прибавило ему любви к сегодняшнему руководству «Спартака», – сказал Ловчев.

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