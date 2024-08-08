Президент Медиалиги раскрыл траты на пятый сезон

Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал, сколько денег было потрачено на проведение пятого сезона МФЛ.

– Безусловно, сезон окупился. Он окупился во многом за счeт того, что мы научились правильно распределять средства, выбирать порядочных и проверенных контрагентов, которые за озвученные ценники действительно делают то, что ты хочешь увидеть.

Это касается и трансляционной графики, инфраструктуры для челленджей, студийных пространств для записи смежного контента с лигой. Безусловно, это также касается инфраструктуры спортивной, потому что это очень важная история.

Мы научились правильно оценивать собственный инвентарь, который у лиги действительно есть и стоит тех денег, которые мы за него просим.

Огромное спасибо командам. В пятом сезоне рекордное количество просмотров – не потому, что было 100 матчей и 20 команд-участников, а просто потому, что среднее смотрение одной единицы контента в разы больше, нежели за все предыдущие сезоны.

Тут можно смело говорить, что пятый сезон превзошeл себя, все показатели, которые у нас были даже в самых оптимистичных прогнозах. Я уверен, что Кубок лиги как отдельный турнир и продолжение осенней части тоже будет своего рода рекордным с точки зрения показателей.

Более того, у нас множество партнeров, мы в Кубке лиги приобретаем ещe две или три новые, достаточно большие и очень успешные в своeм сегменте партнeрские интеграции.

Постараемся бюджет, который от них придeт, полностью потратить на то, чтобы продукт получился ещe более интересным.

– Если не секрет, сколько в целом стоил сезон?

– До сих пор сыплются счета, которые мы оплачиваем по итогам сезона. Очень много постоплат, которые, как правило, не сразу приходят по финальному свистку на финальном матче.

Но я думаю, что эта цифра за 200 миллионов рублей, прилично за 200.