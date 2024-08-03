Финал Суперкубка Турции между «Галатасараем» и «Бешикташем» пройдет на стадионе «Рамс Парк» 3 августа 2024 года. Оба клуба обладают богатой историей и сильными составами, что делает этот матч особенно интересным. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход встречи.

Анализ команды «Галатасарай»

Форма : В последних 5 играх «Галатасарай» забил 10 голов и пропустил 12, показывая хорошую результативность, но имея проблемы в обороне.

: В последних 5 играх «Галатасарай» забил 10 голов и пропустил 12, показывая хорошую результативность, но имея проблемы в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 2.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Пармы» (0-2)

Победа над «Лечче» (2-1)

Победа над «Тренчином» (4-1)

Поражение от «Фортуны» (2-5)

Поражение от «ЛАСК» (2-3)

«Галатасарай» пропускает в 9 последних матчах, что говорит о слабости обороны. Однако команда стабильно забивает, забивая в 5 из 7 последних матчей.

Анализ команды «Бешикташ»

Форма : В последних 5 играх «Бешикташ» забил 9 голов и пропустил 3, показывая уверенную игру в обороне и атаке.

: В последних 5 играх «Бешикташ» забил 9 голов и пропустил 3, показывая уверенную игру в обороне и атаке. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.

Недавние результаты:

Поражение от «Галатасарая» (0-1)

Победа над «Галатасараем» (2-1)

Победа над «Галатасараем» (3-1)

Победа над «Галатасараем» (2-1)

Победа над «Галатасараем» (2-1)

«Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и демонстрирует надежную оборону.

Личные встречи

Последние результаты личных встреч команд:

03.03.2024 : «Бешикташ» 0-1 «Галатасарай»

: «Бешикташ» 0-1 «Галатасарай» 21.10.2023 : «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ»

: «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ» 30.04.2023 : «Бешикташ» 3-1 «Галатасарай»

: «Бешикташ» 3-1 «Галатасарай» 05.11.2022 : «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ»

: «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ» 14.03.2022: «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ»

«Галатасарай» побеждает в 4 последних очных матчах дома, что говорит о преимуществе в играх на своей территории.

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Галатасарай» имеет некоторое преимущество, особенно играя дома. Несмотря на слабую оборону, команда стабильно забивает и показывает хорошие результаты в очных встречах против «Бешикташа».

Рекомендация: Победа хозяев («Галатасарай») за коэффициент 2.20