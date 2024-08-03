Финал Суперкубка Турции между «Галатасараем» и «Бешикташем» пройдет на стадионе «Рамс Парк» 3 августа 2024 года. Оба клуба обладают богатой историей и сильными составами, что делает этот матч особенно интересным. Давайте проанализируем статистику и результаты последних матчей, чтобы сделать обоснованный прогноз на исход встречи.
Анализ команды «Галатасарай»
- Форма: В последних 5 играх «Галатасарай» забил 10 голов и пропустил 12, показывая хорошую результативность, но имея проблемы в обороне.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.00 за игру, а пропускают они в среднем 2.40 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Пармы» (0-2)
- Победа над «Лечче» (2-1)
- Победа над «Тренчином» (4-1)
- Поражение от «Фортуны» (2-5)
- Поражение от «ЛАСК» (2-3)
«Галатасарай» пропускает в 9 последних матчах, что говорит о слабости обороны. Однако команда стабильно забивает, забивая в 5 из 7 последних матчей.
Анализ команды «Бешикташ»
- Форма: В последних 5 играх «Бешикташ» забил 9 голов и пропустил 3, показывая уверенную игру в обороне и атаке.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 1.80 за игру, а пропускают они в среднем 0.60 гола за игру.
Недавние результаты:
- Поражение от «Галатасарая» (0-1)
- Победа над «Галатасараем» (2-1)
- Победа над «Галатасараем» (3-1)
- Победа над «Галатасараем» (2-1)
- Победа над «Галатасараем» (2-1)
«Бешикташ» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и демонстрирует надежную оборону.
Личные встречи
Последние результаты личных встреч команд:
- 03.03.2024: «Бешикташ» 0-1 «Галатасарай»
- 21.10.2023: «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ»
- 30.04.2023: «Бешикташ» 3-1 «Галатасарай»
- 05.11.2022: «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ»
- 14.03.2022: «Галатасарай» 2-1 «Бешикташ»
«Галатасарай» побеждает в 4 последних очных матчах дома, что говорит о преимуществе в играх на своей территории.
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Галатасарай» имеет некоторое преимущество, особенно играя дома. Несмотря на слабую оборону, команда стабильно забивает и показывает хорошие результаты в очных встречах против «Бешикташа».
Рекомендация: Победа хозяев («Галатасарай») за коэффициент 2.20