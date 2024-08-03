Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

«Галатасарай» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

3 августа 2024, 19:30
Галатасарай
03.08.2024, суббота, 20:45
Суперкубок Турции, Финал
0 : 5
Завершен
Бешикташ
1' Ч. Иммобиле 53' Й. Свенссон 81' Ч. Иммобиле (П) 90+1' Рафа 90+2' М. Эрхан Хекимоглу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Кен
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
10
Кутлу
7
Актюркоглу
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
26
Масуаку
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
10
Кутлу
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Кутлу
22
Зиеш
11
Акгюн
11
Акгюн
22
Зиеш
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
34
Торрейра
10
Заа
10
Заа
34
Торрейра
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
90
Кылыксой
14
Онана
14
Онана
90
Кылыксой
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
9
Иммобиле
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
Иммобиле
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
4
1
4
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
454
304
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Бешикташа», финал Суперкубка Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Бешикташ»

Галатасарай-Бешикташ смотреть онланй 3 августа

Источник: «Бомбардир»
Бешикташ Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+