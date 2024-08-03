03.08.2024, суббота, 20:45
Суперкубок Турции, Финал
Суперкубок Турции, Финал
0 : 5
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Кен
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Айхан
34
Торрейра
10
Кутлу
7
Актюркоглу
22
Зиеш
10
Мертенс
9
Икарди
3-3-1-3
34
Гюнок
3
Паулиста
25
Колли
26
Масуаку
22
Свенссон
83
Фернандеш
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
9
Иммобиле
10
Кутлу
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Кутлу
22
Зиеш
11
Акгюн
11
Акгюн
22
Зиеш
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
34
Торрейра
10
Заа
10
Заа
34
Торрейра
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
90
Кылыксой
14
Онана
14
Онана
90
Кылыксой
83
Фернандеш
48
Учан
48
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
6
Булут
6
Булут
7
Рашица
9
Иммобиле
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
9
Иммобиле
Остались в запасе
Галатасарай
Бешикташ
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
34
Эге Тикназ
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Галатасарай - Бешикташ
4
1
4
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
7
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
454
304
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
1
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Бешикташа», финал Суперкубка Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Бешикташ»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1»
- Также матч будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»