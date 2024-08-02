Агент высказался о наличии балласта в составе «Спартака»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал выступления «Спартака» в новом сезоне.

«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами.

Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта, и они не могут избавляться от него.

Соболев – хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив», не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Тренер видит, что игрок не хочет тренироваться. Зачем держать его? Если он не перейдeт в «Зенит», наверное, надо будет разговаривать со «Спартаком», – сказал Сафонов.

«Спартак» провел в этом сезоне 3 матча. Красно-белые победили «Химки» (3:1) в РПЛ и «Динамо» (3:0) в Кубке России. Также команда проиграла в РПЛ «Оренбургу» (0:2).

27-летний нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основным составом москвичей.

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