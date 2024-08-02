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Агент высказался о наличии балласта в составе «Спартака»

2 августа 2024, 08:33
10

Агент Алексей Сафонов прокомментировал выступления «Спартака» в новом сезоне.

«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами.

Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта, и они не могут избавляться от него.

Соболев – хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив», не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Тренер видит, что игрок не хочет тренироваться. Зачем держать его? Если он не перейдeт в «Зенит», наверное, надо будет разговаривать со «Спартаком», – сказал Сафонов.

  • «Спартак» провел в этом сезоне 3 матча. Красно-белые победили «Химки» (3:1) в РПЛ и «Динамо» (3:0) в Кубке России. Также команда проиграла в РПЛ «Оренбургу» (0:2).
  • 27-летний нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основным составом москвичей.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (10)
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SLADE2019
1722581588
Честно сказать, Локо без Дзюбы пока во всяком случае немного что может. Надеюсь и почти уверен, что без Соболева Спартак легко справится. Главное замену найти, всем понятно. Локо пока что хорошего нападающего не нашел, а мы должны справиться с этой задачей.
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САДЫЧОК
1722581686
Дельфин, Умяров, Игнатов,Мелешин,Рябчук, Хлусевич(несмотря на то что много забивает)-это слабые футболисты!
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Иван Петров 1986
1722584537
А этот агент это кто?
Ответить
alefreddy
1722585231
балласт пора уже пристраивать
Ответить
Spartak_forv@
1722589777
Такие агенты,как Сафонов,Шпинев и иже с ними-самый главный балласт всего российского футбола,от них нужно избавляться в первую очередь,тянут своих клиентов в пропасть...
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Сергей-Горовой-google
1722660050
кто, блин, вылавливает из мутной воды всех этих агентишек-недоумков?
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