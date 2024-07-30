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Генич спрогнозировал, останется ли Соболев в «Спартаке»

30 июля 2024, 18:18
21

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз, чем закончится история с возможным переходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«На 80% уверен, что Соболев останется в «Спартаке». Если «Зенит» не захочет продавать Касьерру, не понимаю, зачем им его продавать.

Не понимаю, зачем Соболев «Зениту» по игровым причинам. Может быть, Семак так уперся, что нужен Соболев.

Мне кажется, что ссылка на индивидуальную работу через какое-то время прекратится с решением вернуть Соболева назад в команду», – сказал Генич.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • Рыночная стоимость нападающего – 7,5 млн евро.
  • С 23 июля он отстранен от тренировок с основой.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (21)
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val69
1722353345
По мне, так, шëл бы он лесом... теперь....
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oyabun
1722353671
Единожды предавшему доверия уже не будет..
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Cleaner
1722353842
Но в Спартаке теперь все знают, что у них в составе есть крыса, которая в любой момент может сбежать с корабля...(((
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R_a_i_n
1722354089
Ууу,шайтан. Накаркает ещё.
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Фердя
1722355743
Зенит, по старой газпромовской привычке … скупает весь шлак по всем клубам России и Бразилии, эта такая Миллеровская фишка! Ну а из Соболева - форвард, как из Пугачёвой - девственница!
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АЛЕКС 58
1722357248
Вопрос к болельщикам всех 16 клубов...Кому нужен дельфин?
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andr45
1722360646
«через какое-то время прекратится с решением вернуть Соболева назад в команду» К. Гов...евич всегда желал зла «Спартаку»
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