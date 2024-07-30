Генич спрогнозировал, останется ли Соболев в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз, чем закончится история с возможным переходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«На 80% уверен, что Соболев останется в «Спартаке». Если «Зенит» не захочет продавать Касьерру, не понимаю, зачем им его продавать.

Не понимаю, зачем Соболев «Зениту» по игровым причинам. Может быть, Семак так уперся, что нужен Соболев.

Мне кажется, что ссылка на индивидуальную работу через какое-то время прекратится с решением вернуть Соболева назад в команду», – сказал Генич.