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  • Победа «Спартака» без Соболева, новые клубы Азмуна и Варана, Ямаль порвал с девушкой и другие новости

Победа «Спартака» без Соболева, новые клубы Азмуна и Варана, Ямаль порвал с девушкой и другие новости

29 июля 2024, 09:55
2

Барко объяснил, почему перешел в «Спартак».

Семак выступил с благодарностью в адрес Миллера.

Соболева не взяли на матч с «Химками».

Барко забил со штрафного в дебютном матче за «Спартак».

РПЛ. «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), одержав первую победу при Станковиче.

Азмун подписал контракт с новым клубом.

Ямаль отписался от своей девушки в соцсетях – она сидела на коленях другого.

РПЛ. «Краснодар» не смог выиграть во втором матче подряд, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Варан подписал контракт с новым клубом.

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (2)
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VVM1964
1722200669
Бомбардир, поменяйте местами Спартак и Локомотив согласно регламенту - места при равности очков распределяются по следующим показателям !!! : 3. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах 4. по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах Мелочевка - ДА, но истина в мелочах ! ... ПОПРАВЬТЕ, ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ !!!
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