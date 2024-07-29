Победа «Спартака» без Соболева, новые клубы Азмуна и Варана, Ямаль порвал с девушкой и другие новости

Барко объяснил, почему перешел в «Спартак».
Семак выступил с благодарностью в адрес Миллера.
Соболева не взяли на матч с «Химками».
Барко забил со штрафного в дебютном матче за «Спартак».
РПЛ. «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), одержав первую победу при Станковиче.
Азмун подписал контракт с новым клубом.
Ямаль отписался от своей девушки в соцсетях – она сидела на коленях другого.
РПЛ. «Краснодар» не смог выиграть во втором матче подряд, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).
Варан подписал контракт с новым клубом.
Источник: «Бомбардир»