Победа «Спартака» без Соболева, новые клубы Азмуна и Варана, Ямаль порвал с девушкой и другие новости

Барко объяснил, почему перешел в «Спартак».

Семак выступил с благодарностью в адрес Миллера.

Соболева не взяли на матч с «Химками».

Барко забил со штрафного в дебютном матче за «Спартак».

РПЛ. «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), одержав первую победу при Станковиче.

Азмун подписал контракт с новым клубом.

Ямаль отписался от своей девушки в соцсетях – она сидела на коленях другого.

РПЛ. «Краснодар» не смог выиграть во втором матче подряд, сыграв вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0).

Варан подписал контракт с новым клубом.