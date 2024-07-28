Соболева не взяли на матч с «Химками»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не приехал на гостевой матч против «Химок» во 2-м туре РПЛ.

В матче 1-го тура против «Оренбурга» (0:2) форвард провел на поле 67 минут. Позднее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил, что Соболев отстранен от тренировок с первой командой.

Также не приехал в Химки защитник красно-белых Алексис Дуарте.

В то же время на матч прибыл новичок «Спартака» Виллиан Жозе, пропустивший встречу с «Оренбургом». Он начнет встречу в запасе.