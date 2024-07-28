Дюмфрис продлит контракт с «Интером», несмотря на интерес «МЮ»

Латераль «Интера» Дензел Дюмфрис согласовал новое соглашение с клубом сроком до 2028 года. По данным La Gazzetta dello Sport, зарплата нидерландца составит 4 миллиона евро за сезон. Ожидается, что футболист подпишет договор в начале августа.

Интерес к Дюмфрису проявляет «Манчестер Юнайтед» – английский клуб видит в нем альтернативу Нуссаиру Мазрауи. В «Интере» уверены, что смогут продлить сотрудничество с Дензелом.