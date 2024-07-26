Тарханов назвал единственного российского футболиста, который «играет за клуб»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок с первой командой.

Нападающий хочет перейти в «Зенит».

«У Соболева голова забита «Зенитом». Помните, как «Зенит» отправил Кругового во вторую команду? «Спартаку» надо так же делать.

Сейчас у футболистов пропали ценности, они думают о деньгах – где больше дают, туда и идут. Акинфеев – единственный, кто играет за клуб, он армеец настоящий.

Соболев валяет дурака на поле – его надо отправлять в «Спартак-2», если он продолжит это делать. Если его во вторую команду возьмут, конечно. Поучит молодежь (смеется). Александр сейчас плохо играет, последний матч это показал», – сказал Тарханов.