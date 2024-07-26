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  • Тарханов назвал единственного российского футболиста, который «играет за клуб»

Тарханов назвал единственного российского футболиста, который «играет за клуб»

26 июля 2024, 04:10
5

Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

  • «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с первой командой.
  • Нападающий хочет перейти в «Зенит».

«У Соболева голова забита «Зенитом». Помните, как «Зенит» отправил Кругового во вторую команду? «Спартаку» надо так же делать.

Сейчас у футболистов пропали ценности, они думают о деньгах – где больше дают, туда и идут. Акинфеев – единственный, кто играет за клуб, он армеец настоящий.

Соболев валяет дурака на поле – его надо отправлять в «Спартак-2», если он продолжит это делать. Если его во вторую команду возьмут, конечно. Поучит молодежь (смеется). Александр сейчас плохо играет, последний матч это показал», – сказал Тарханов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Соболев Александр Тарханов Александр
Комментарии (5)
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tushkanlz
1721966260
"Сейчас... где больше дают, туда и идут." - Так зто - уже несколько десятилетий, а не "Сейчас". Век спортсменов не долог, а у профи это - РАБОТА прежде всего. Да , и что тут " умникам" объяснять, где больше платят, туда и стремятся идти работать. А патриотизм - только за свою страну теперь, а не за какие то фирмы, заводы, команды, ларьки с продовольствием...Платите больше конкурентов или соизмеримо, хотя бы , никто и дёргаться не будет.. Обидно, досадно, но "бабло" давным-давно правит.., а не только ""Сейчас... , когда ты проснулся
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SLADE2019
1721972381
Что надо с Соболевым делать, как нибудь и без Тарханова можно решить. Да, руководство в клубе, оставляет желать лучшего, но когда надо же им учиться делать правильно. А само содержание ситуации весьма типичное, не надо было просто доводить ситуацию до очередного абсурда. Есть желание игрока уйти, есть желание другой команды его принять, какие проблемы? Цена за игрока не устраивает? Ну здесь надо компромисс искать. Аппетит свой поубавить. В общем, проявить профессионализм менеджменту, в конце концов, начать.
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...короче
1721977049
...Спартак условий контракта с Соболевым не нарушает. И видимо в контракте есть пункт, который не позволяет его отправить в Спартак-2, а жаль...
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DOCTOR PENALTY
1721982952
Нахера в Спартак-2, разлагать молодёжь?...
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Январь 59
1721983176
Во все времена люди хотели заработать . Люди ехали на БАМ, на Север, на золотые прииски. Все российские хоккеисты с радостью едут в НХЛ. Не вижу никакой в этом подлости или предательства. Если футбольная школа получила материальную компенсацию за подготовку, то почему игрок не имеет право выбора?
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