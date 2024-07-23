42-летняя ведущая «Матч ТВ» прогулялась по улице в одном купальнике

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым видео.
Девушка показала, как гуляет по улице в одном купальнике.
Также Петрикова выложила видео тренировки в зале.
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Есть мнение, что 42-летняя ведущая – самая сексуальная на канале.
- В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.
41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой
41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике
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Источник: «Бомбардир»