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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • 42-летняя ведущая «Матч ТВ» прогулялась по улице в одном купальнике

42-летняя ведущая «Матч ТВ» прогулялась по улице в одном купальнике

23 июля 2024, 23:18
16

Ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова порадовала подписчиков новым видео.

Девушка показала, как гуляет по улице в одном купальнике.

Также Петрикова выложила видео тренировки в зале.

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
  • Есть мнение, что 42-летняя ведущая – самая сексуальная на канале.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

41-летняя ведущая «Матч ТВ» похвасталась стройной фигурой

41-летняя ведущая «Матч ТВ» выложила сочное видео в купальнике

Ведущая «Матч ТВ» и «Спартака» выложила фото в сексуальном прозрачном платье

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (16)
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biber.ru
1721766645
Мнение, которое есть, разделяю полностью.
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Fialet
1721770275
Проститутка она и в Африке проститутка.
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ArReal
1721774268
Ольга Петрикова прекрасная девушка...обожаю с утра когда она ведет новости...но это не улица..это какой-то закаулок ...мля даже не знаю как правильно пишется
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гууд
1721779512
"Есть мнение, что 42-летняя ведущая – самая сексуальная на канале." Редактор да мы в курсе что ты сайт про футбол превратил в свою интимную фигню... походу тебя с сокера из за этого поперли?
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O-kolesov
1721787099
42-летняя девушка, помогите кто-нибудь стать женщиной.
Ответить
evgevg13
1721794186
Фигура-топ, это кто так решил? Озабоченный редактор?
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JIEGEHDA
1721800904
А потом насилуют . И жалуются . В 2 часа ночи гуляют и насилуют тех кто днём вот так ходит
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rash1959
1721802265
Сожалею 42-х летней "девушке"
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nik55
1721803330
бомбардир стал помойкой
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zigbert
1721843313
Тело напоказ. Зачем?
Ответить
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